به گزارش خبرگزاری مهر، از سخنرانان اصلی این نشست دوساعته میتوان به سیدسعید فیروزآبادی، طهمورث ساجدی، جاناله کریمی مطهر اشاره کرد که با موضوع بررسی و تحلیل ادبیات تطبیقی در ادبیات روسیه برپا میشود.
این مراسم در واقع پیشهمایش سلسله نشستهای «ادبیات تطبیقی در دهه کنونی و چشماندازهای آن در حوزههای ادبی کشورهای مختلف» است که سال آینده توسط مرکز نشر دانشگاهی و با همکاری خانۀ هنرمندان ایران و انجمن علمی ادبیات تطبیقی با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته کشور برگزار خواهد شد.
نخستین جلسه از این سلسله نشستها امروز پنجشنبه از ساعت 15 تا 17 در تالار امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
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