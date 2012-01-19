به گزارش خبرگزاری مهر، از سخنرانان اصلی این نشست دوساعته می­توان به سیدسعید فیروزآبادی، طهمورث ساجدی، جان­اله کریمی مطهر اشاره کرد که با موضوع بررسی و تحلیل ادبیات تطبیقی در ادبیات روسیه برپا می­شود.

این مراسم در واقع پیش­همایش سلسله نشستهای «ادبیات تطبیقی در دهه کنونی و چشم­اندازهای آن در حوزه­های ادبی کشورهای مختلف» است که سال آینده توسط مرکز نشر دانشگاهی و با همکاری خانۀ هنرمندان ایران و انجمن علمی ادبیات تطبیقی با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته کشور برگزار خواهد شد.

نخستین جلسه از این سلسله نشست‌ها امروز پنجشنبه از ساعت 15 تا 17 در تالار امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.