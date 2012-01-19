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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

امروز در خانه هنرمندان /

ادبیات تطبیقی در ادبیات روسیه بررسی می‌شود

ادبیات تطبیقی در ادبیات روسیه بررسی می‌شود

نخستین نشست ادبیات تطبیقی در ادبیات روسیه امروز پنج­شنبه 29 دی ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می­شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سخنرانان اصلی این نشست دوساعته می­توان به سیدسعید فیروزآبادی،  طهمورث ساجدی، جان­اله کریمی مطهر اشاره کرد که با موضوع بررسی و تحلیل ادبیات تطبیقی در ادبیات روسیه برپا می­شود.

این مراسم در واقع پیش­همایش سلسله نشستهای «ادبیات تطبیقی در دهه کنونی و چشم­اندازهای آن در حوزه­های ادبی کشورهای مختلف» است که سال آینده توسط مرکز نشر دانشگاهی و با همکاری خانۀ هنرمندان ایران و انجمن علمی ادبیات تطبیقی با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته کشور برگزار خواهد شد.
 
نخستین جلسه از این سلسله نشست‌ها امروز پنجشنبه از ساعت 15 تا 17 در تالار امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
کد مطلب 1513406

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