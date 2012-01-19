مبادلات تجاری کردستان 16 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پوررنگ شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه امور اقتصادی استان اظهار داشت: در سال جاری استان بیش از 626 میلیون دلار مبادلات تجاری داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 16 درصدی همراه بوده است.

وی بیان کرد: در 9 ماه سال جاری در بحث ترانزیت خارجی 42 درصد افزایش صادرات داشته ایم که در مجموع بالغ بر دو میلیارد و 680 میلیون دلار کالا از طریق مرز رسمی باشماق مریوان به خارج از کشور ترانزیت شده است.

پورنگ گفت: در مجموع کشور ایران 5.18 درصد مبادلات تجاری را داشته با کشور عراق که بیشترین سهم را استان کردستان دارا بوده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان یادآور شد: به منظور توسعه تجارت خارجی در استان کردستان و افزایش میزان مبادلات تجاری تفاهم نامه ای در این راستا با کشور ترکیه منعقد شده است.

وی با اشاره به برنامه های استان در راستای توسعه صادرات افزود: برای تشویق صادر کنندگان استان کردستان مبلغ سه میلیارد تومان جوایز صادراتی به آنها پرداخت می شود.

پورنگ اظهار داشت: انتظار می رود با توجه به گسترش روابط با کشورهای همسایه و بستن تفاهم نامه های تجاری در آینده نزدیک بحث تجارت استان کردستان با تحول چشمگیری روبرو شود.

