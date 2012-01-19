بخش حمل و نقل گلستان نیازمند توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی حمل و نقل استان اظهارداشت: اکنون توانمندیها و اقدامات گسترده ای برای توسعه خطوط ریلی، هوایی، زمینی و دریایی استان انجام شده که نوید بخش آینده ای روشن در این بخش است.

مدیرکل راه و ترابری گلستان در ادامه به بررسی وضعیت پروژه های سفرهای گذشته پرداخت و آنها را مطلوب ارزیابی کرد و اظهارامیدواری کرد که در سایه هماهنگی لازم با مدیران ارشد سازمانی، پروژه های جدیدی همزمان با سفر چهارم ریاست جمهوری به استان اجرایی شود.



وی در ادامه به برگزاری همایش بین المللی غلات در استان اشاره کرد و اظهارداشت: این همایش فرصتی است تا توانمندیهای حمل و نقل استان ارائه شود.



رئیس شورای هماهنگی حمل و نقل گلستان، بخش حمل و نقل را یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی استان و جا به جایی کالا اعلام کرد.