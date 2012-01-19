کاکا شایعه توافق با پاریسن ژرمن را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پاریسن ژرمن در مهلت نقل و انتقالات زمستانی برای جذب بازیکنانی بزرگی اقدام کرد و حتی تا آستانه جذب الکساندر پاتو با پیشنهادی 25 میلیون پوندی نیز پیش رفت اما این بازیکن در آخرین لحظات نظرش عوض شد و در میلان ماند.

پاریسی‌ها "کارلو آنچلوتی"، سرمربی اسبق میلان و چلسی را به خدمت گرفتند و روز گذشته روزنامه ایتالیایی گازتادلواسپورت اعلام کرد کاکا که پیش از این در میلان با کارلتو همکار بوده برای پیوستن به پاریسن ژرمن با این باشگاه فرانسوی به توافق رسیده است اما این ملی پوش برزیلی امروز این شایعات را تکذیب و اعلام کرد در رئال می‌ماند.

او در صفحه توئیتر اختصاصی‌اش نوشت: اینکه با باشگاه دیگری به توافق رسیده‌ام حقیقت ندارد. اکنون تمرکزم را به رئال و درخشش با این تیم معطوف کرده‌ام.

کاکا 29 ساله بعد از انتقال 56 میلیون پوندی‌اش به رئال مادرید هرگز نتوانست درخششی که در میلان داشت را تکرار کند. او که سابقه کسب عنوان بهترین بازیکن سال فیفا و توپ طلا را در کارنامه خود دارد در ژوئن 2009 قراردادی 6 ساله با رئال مادرید به امضا رساند.