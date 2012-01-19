سمینار تخصصی فعالان کودک در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار با موضوع رفع چالش‌های پیش‌ روی مدیران مهد کودک‌ها و با سخنرانی محسن اصغری نکاح، "دکترای روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه" و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی برگزار شد.

اصغری نکاح در سخنرانی خود ضمن بررسی چالش‌های مطرح شده توسط مدیران اظهار داشت: برای رشد بهتر مهدکودک‌ها مناسب است که مدیران طرح خودشناسی و مبناهای شناسایی نقاط ضعف و قوت خود را ترسیم و بر مبنای آن نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کرده و در درجه‌ و مرحله‌ نخست خود را بشناسند تا بر اساس آن بتوانند فرصت‌ها و تهدید‌های خود، همکاران، خانواده‌ها و کودکان را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه در هر جامعه‌ای ارتقاء و رشد شخص کافی نبوده و همه‌ جامعه باید رشد کنند، ادامه داد: هر فردی در تعامل با دیگران باید رشد کند زیرا رشد هر فرد در جامعه موجب رشد و ارتقا افراد دیگر نیز می‌شود.

اصغری نکاح عنوان کرد: هر گاه در انجام کارهایتان شک کردید از خود بپرسید خداوند در این امر چگونه رفتار می‌کند و شما نیز سعی کنید آ‌گونه برخورد کنید.

وی همچنین به نظام طبیعت‌ گرایانه‌ آفرینش اشاره کرده و گفت: کودکان دارای استعداد پدری و مادری بوده و پیش از کودکان باید والدین کودک را برای این دو نقش تربیت کرد.

اصغری کرد: مدیران باید در ابتدا هوش هیجانی خود را تقویت کرده و سپس به کودکان هوش هیجانی را آموزش دهند.