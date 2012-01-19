سفر مقام معظم رهبری مبنای سازندگی کهگیلویه و بویراحمد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی در نشستی با مدیران ستادی حوزه عمرانی استانداری، افزود: حرکت استان به سمت توسعه و سازندگی به گونه‌ای شتاب گرفت که می‌توان مبنای تاریخ عمران و سازندگی استان را به بعد و قبل از 17خرداد ماه سال 1373تقسیم بندی کرد.

حبیبی اظهار داشت: پروژه‌های عظیم و ملی که هم برای استان و هم کشور حیاتی است، همچون محورهای ارتباطی پاتاوه - دهدشت، یاسوج - بابامیدان، فرودگاه یاسوج و گچساران، سد عظیم کوثر در این سفر مصوب و از آن روز عملیات اجرای آنها که همه کارشناسان به نقش چشم گیر این چند پروژه در توسعه استان اعتراف دارند، آغاز شد.

وی تصریح کرد: تا قبل از سفر مقام معظم رهبری یک راه پر پیچ و خم در دل کوهستانها وجود داشت و استان در یک بن بست ارتباطی بود، ولی با این سفر پر خیر و برکت تلاش‌ها برای رفع این مشکلات آغاز شد به طوری که محور ارتباطی یاسوج - بابامیدان با 110میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته افتتاح و محور دهدشت - پاتاوه با 220میلیارد تومان تا خرداد 92 به بهره برداری می‌رسد.

حبیبی افزود: این دو محور به دلیل کاهش چشمگیر زمان و طول مسافت، ملی بودن آنها و افزایش امنیت سفر از شاخص‌های توسعه و حلقه اتصال جنوب به مرکز کشور را ایجاد کرده و خواهند کرد.

وی همچنین به نقش سد کوثر در تامین آب پنج استان جنوبی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر اینکه این مصوبه‌ سفر مقام معظم رهبری برای استان‌های جنوب کشور مفید بود در تامین آب بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و آب آشامیدنی مردم استان نقش حیاتی داشته به طوری که شش هزار هکتار از زمین‌های دیم دشت لیشتر گچساران را به آبی تبدیل کرد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، ساخت یک هتل پنج ستاره، فرودگاه یاسوج، یک هزار واحد مسکونی رزمندگان، هفت کارخانه و واحد صنعتی، توسعه و تقویت شبکه‌های صدا و سیمای مرکز استان را نیز از دیگر دستاوردهای این سفر پر خیر و برکت برای آبادانی استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه، این سفر تاریخی و تحول ساز 335 پروژه عمرانی و زیربنایی و همچنین 600 طرح تولیدی را برای استان به ارمغان آورد، افزود: در بخش عمران روستایی 47 روستا بهسازی و آسفالت، 158 روستا برق رسانی، 90 روستا آبرسانی و سه هزار واحد مسکونی ساخته شد.

حبیبی تصریح کرد: در حوزه عمران شهری نیز ساختار آبرسانی شهرهای یاسوج، گچساران، دهدشت، باشت و چرام اصلاح شد و پروژه‌های دیگری همچون احداث برق 33 کیلو وات شهر دهدشت، گاز رسانی به طول 80 کیلومتر در شهر گچساران و طرح فاضلاب شهری گچساران نیز به اجرا درآمد.

وی گفت: در بخش آموزش نیز 35 پروژه مدرسه سازی و خوابگاه شبانه روزی، 12پروژه بهداشتی درمانی و کمک به ساختن دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور از مصوبات سفر مقام معظم رهبری بود که همه آنها اقدام شد.

حبیبی با بیان اینکه این استان یک میلیون و 800 هزار هکتار جنگل و مرتع دارد، گفت: به همین خاطر 100 طرح مرتعداری و آبخیزداری مصوب این سفر هم به اجرا گذاشته شد.

معاون امورعمرانی استاندار یادآور شد: همچنین 500 طرح در زمینه دامپروری، آبزی پروری و گسترش صنایع روستایی به اجرا گذاشته شد.

حبیبی افزود: به دلیل اهمیت این سفر، تمام طرح‌ها با کار دقیق کارشناسی همراه بود به طوری که تاثیر بسزایی در آبادانی استان ایجاد کرد.