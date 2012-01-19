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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

حبیبی مطرح کرد:

سفر مقام معظم رهبری مبنای سازندگی کهگیلویه و بویراحمد بود

سفر مقام معظم رهبری مبنای سازندگی کهگیلویه و بویراحمد بود

یاسوج – خببرگزار ی مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: برنامه بنیادی برای سازندگی و تحول اساسی کهگیلویه و بویراحمد در سفر مقام معظم رهبری در 17 خرداد ماه سال 1373به این استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی در نشستی با مدیران ستادی حوزه عمرانی استانداری، افزود: حرکت استان به سمت توسعه و سازندگی به گونه‌ای شتاب گرفت که می‌توان مبنای تاریخ عمران و سازندگی استان را به بعد و قبل از 17خرداد ماه سال 1373تقسیم بندی کرد.

حبیبی اظهار داشت: پروژه‌های عظیم  و ملی که هم برای استان و هم کشور حیاتی است، همچون محورهای ارتباطی پاتاوه - دهدشت، یاسوج - بابامیدان، فرودگاه یاسوج و گچساران، سد عظیم کوثر در این سفر مصوب و از آن روز عملیات اجرای آنها که همه کارشناسان به نقش چشم گیر این چند پروژه در توسعه استان اعتراف دارند، آغاز شد.

وی تصریح کرد: تا قبل از سفر مقام معظم رهبری یک راه پر پیچ و خم در دل کوهستانها وجود داشت و استان در یک بن بست ارتباطی بود، ولی با این سفر پر خیر و برکت تلاش‌ها برای رفع این مشکلات آغاز شد به طوری که محور ارتباطی یاسوج - بابامیدان با 110میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته افتتاح و محور دهدشت - پاتاوه با 220میلیارد تومان تا خرداد 92 به بهره برداری می‌رسد.

حبیبی افزود: این دو محور به دلیل کاهش چشمگیر زمان و طول مسافت، ملی بودن آنها و افزایش امنیت سفر از شاخص‌های توسعه و حلقه اتصال جنوب به مرکز کشور را ایجاد کرده و خواهند کرد.

وی همچنین به نقش سد کوثر در تامین آب پنج استان جنوبی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر اینکه این مصوبه‌ سفر مقام معظم رهبری برای استان‌های جنوب کشور مفید بود در تامین آب بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و آب آشامیدنی مردم استان نقش حیاتی داشته به طوری که شش هزار هکتار از زمین‌های دیم دشت لیشتر گچساران را به آبی تبدیل کرد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، ساخت یک هتل پنج ستاره، فرودگاه یاسوج، یک هزار واحد مسکونی رزمندگان، هفت کارخانه و واحد صنعتی، توسعه و تقویت شبکه‌های صدا و سیمای مرکز استان را نیز از دیگر دستاوردهای این سفر پر خیر و برکت برای آبادانی استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه، این سفر تاریخی و تحول ساز 335 پروژه عمرانی و زیربنایی و همچنین 600 طرح تولیدی را برای استان به ارمغان آورد، افزود: در بخش عمران روستایی 47 روستا بهسازی و آسفالت، 158 روستا برق رسانی، 90 روستا آبرسانی و سه هزار واحد مسکونی ساخته شد.

حبیبی تصریح کرد: در حوزه عمران شهری نیز ساختار آبرسانی شهرهای یاسوج، گچساران، دهدشت، باشت و چرام اصلاح شد و پروژه‌های دیگری همچون احداث برق 33 کیلو وات شهر دهدشت، گاز رسانی به طول 80 کیلومتر در شهر گچساران و طرح فاضلاب شهری گچساران نیز به اجرا درآمد.

وی گفت: در بخش آموزش نیز 35 پروژه مدرسه سازی و خوابگاه شبانه روزی، 12پروژه بهداشتی درمانی و کمک به ساختن دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور از مصوبات سفر مقام معظم رهبری بود که همه آنها اقدام شد.

حبیبی با بیان اینکه این استان یک میلیون و 800 هزار هکتار جنگل و مرتع دارد، گفت: به همین خاطر 100 طرح مرتعداری و آبخیزداری مصوب این سفر هم به اجرا گذاشته شد.

معاون امورعمرانی استاندار یادآور شد: همچنین 500 طرح در زمینه دامپروری، آبزی پروری و گسترش صنایع روستایی به اجرا گذاشته شد.

حبیبی افزود: به دلیل اهمیت این سفر، تمام طرح‌ها با کار دقیق کارشناسی همراه بود به طوری که تاثیر بسزایی در آبادانی استان ایجاد کرد.

کد مطلب 1513419

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