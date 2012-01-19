" سه شنبه چهلم" در ارومیه به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سه شنبه چهلم داستان یک زن مسلمان و یک زن مسیحی بوده که در یک زمان در مسجد جمکران برای حاجتشان نذر کرده ولی ادای نذرشان بر عهده دیگری است و آنها باید همدیگر را پیدا کنند.

وی بیان داشت: این نمایش به کارگردانی شهریار نیریز نقدهی، نویسندگی حسین علیجانی، بازیگری پریسا صبوری در نقش حنانه و فروغ شکرزاده در نقش برنادت و تنظیم موسیقی و طراحی لباس توسط محمود نجف پور و حسین شکرزاده اجرا شد.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی اظهار داشت: این نمایش مقام اول سومین جشنواره منطقه ایی نسلی از آفتاب را در کارنامه خود داشته و بعنوان نمایشنامه برگزیده در مجموعه کتاب یادگار نسلی از آفتاب به چاپ رسیده است.

نوروزی همچنین از انتشار کتاب دوسالانه هنرهای تجسمی آذربایجان غربی به همت این حوزه طی بهار 91 خبر داد و گفت: در این کتاب بهترین آثار خلق شده در زمینه هنرهای تجسمی به همراه هنرمندان خالق اثر در قالب تصویر از آذربایجان غربی منتشر می شود.

وی با اشاره به اینکه در این راستا از سوی واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان یک هزار و 330 عنوان در رشته های مختلف تجسمی از هنرمندان استان گردآوری شده که آثار فاخر توسط داوران انتخاب و جهت چاپ و ارائه در کتاب دو سالانه هنرهای تجسمی معرفی می ‌شوند.

وی تهیه شناسنامه هنرهای تجسمی، معرفی آثار برجسته و هنرمندان این رشته و شناساندن آذربایجان غربی به عنوان یکی از قطبهای مهم هنرهای تجسمی کشور را از اهداف مهم ااجرای این طرح و انتشار کتاب برای نخستین بار در استان دانست.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی با بیان اینکه طرح گردآوری آثار تجسمی هنرمندان با دریافت یک هزار و 330 عنوان اثر در پنج رشته هنری به پایان رسیده، افزود: بر این اساس از میان یک هزار و 203 اثر راه یافته به مرحله داوری 370 قطعه عکس، 44 اثر حجمی و همچنین 790 عنوان در رشته های گرافیک، طراحی و نقاشی از هنرمندان برای داوری ارسال شده است.