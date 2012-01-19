جشنهای "دین، نشاط و زندگی" در روستاهای خراسان رضوی برگزار می شود

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جنگ دین، نشاط و زندگی با همکاری روحانیون مستقر و طرح هجرت تبلیغات اسلامی استان با توجه به تقارن دهه فجر با ولادت حضرت رسول و هفته وحدت در روستاهای سنی نشین برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری 10 محفل انس با قرآن خبر داد و بیان کرد: این محفل در شهرستان های مشهد، قوچان، درگز، تایباد، خواف و گناباد برپا می شود.

علیزاده، ایجاد پایگاه و ایستگاه قرآنی در مشهد را از دیگر برنامه های این ایام دانست و عنوان کرد: این پایگاهها توسط سه موسسه قرآنی مشهد ویژه کودکان برپا می شود.

وی ادامه داد: اعزام بیش از 60 قاری، حافظ، گروه تواشیح و مجری قرآنی به ارگانها، نهادها و مساجد مشهد و شهرستانهای خراسان رضوی بخشی ازبرنامه های این کمیته در ایام دهه فجر است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه قرآنی ویژه کودکان و نوجوانان اظهارکرد: مسابقه قرآنی حفظ سوره فجر ویژه کودکان و نوجوانان مقاطع ابتدایی و راهنمایی و همکاری با بنیاد شهید و امور ایثارگران برای برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم در مشهد از دیگر برنامه های کمیته قرآنی ستاد دهه فجر خراسان رضوی است.

وی همچنین از برگزاری دو محفل قرآنی ویژه برادران اهل سنت نیز خبر داد و گفت: این محافل در شهرستانهای تایباد و خواف برگزار می شود.