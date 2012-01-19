  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

عملکرد دبیرخانه کانون های مساجد گلستان ارزیابی شد

عملکرد دبیرخانه کانون های مساجد گلستان ارزیابی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: عملکرد دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گلستان ارزیابی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون های تخصصی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری کشور صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از کانون های گلستان افزود: این ارزیابی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت صورت گرفته است.

 حجت الاسلام علی ملانوری گفت: این سفرها با هدف ارزیابی فعالیت های فرهنگی دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن ها انجام می شود.
 
مدیرکل کانون های تخصصی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری کشور افزود: در جریان این سفرهای استانی، تجارب مختلف اعضای گروه اعزامی برای ارتقاء فعالیت های فرهنگی و هنری دبیرخانه های استانی ارائه خواهد شد.
 
حجت الاسلام ملانوری تصریح کرد: در این بازرسی ها عملکرد دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 
وی با اشاره به برنامه های هیئت نظارت و ارزیابی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در گلستان اظهار داشت: بازدید از کانون های تخصصی فرهنگی و هنری استان گلستان، دیدار با معاون سیاسی امنیتی استاندار، دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شرکت در مصاحبه مطبوعاتی برای ارائه گزارش عملکرد ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری کشور از دیگر برنامه هاست.
 
در این بازدید دو روزه که از روز گذشته آغاز شده، حسین بشیری و مجتبی میرزایی نسب نیز در استان حضور دارند.
 
کد مطلب 1513424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها