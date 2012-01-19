عملکرد دبیرخانه کانون های مساجد گلستان ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون های تخصصی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری کشور صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از کانون های گلستان افزود: این ارزیابی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت صورت گرفته است.

حجت الاسلام علی ملانوری گفت: این سفرها با هدف ارزیابی فعالیت های فرهنگی دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن ها انجام می شود.

مدیرکل کانون های تخصصی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری کشور افزود: در جریان این سفرهای استانی، تجارب مختلف اعضای گروه اعزامی برای ارتقاء فعالیت های فرهنگی و هنری دبیرخانه های استانی ارائه خواهد شد.

حجت الاسلام ملانوری تصریح کرد: در این بازرسی ها عملکرد دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی با اشاره به برنامه های هیئت نظارت و ارزیابی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در گلستان اظهار داشت: بازدید از کانون های تخصصی فرهنگی و هنری استان گلستان، دیدار با معاون سیاسی امنیتی استاندار، دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شرکت در مصاحبه مطبوعاتی برای ارائه گزارش عملکرد ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری کشور از دیگر برنامه هاست.

در این بازدید دو روزه که از روز گذشته آغاز شده، حسین بشیری و مجتبی میرزایی نسب نیز در استان حضور دارند.

