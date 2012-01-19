28 دی سند جنایت صدام بر علیه بشریت/ مردم کردستان نماد عینی مقاومت

اقبال محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بمباران مناطق مسکونی شهر سنندج در 28 دی ماه سال 65 توسط رژیم بعث عراق اظهار داشت: بمباران شهر سنندج در این روز سند محکم جنایت صدام حسین بر علیه بشریت است و مردم مرزدار و غیور استان کردستان به ویژه سنندج علیرغم تمامی این جنایت های رژیم عراق در زمان جنگ با تمام توان از نظام اسلامی دفاع کردند.

وی با اشاره به سکوت سازمان های بین المللی و مدافعان دروغین دفاع از حقوق بشر یادآور شد: کجایند کشورها و سازمان هایی که امروز دفاع از حقوق بشر را بهانه ای برای سلطه خود بر کشورهای دیگر قرار داده اند تا جنایت های رژیم بعث عراق را در راستای به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان بی دفاع سنندج در سال 65 را نظاره کنند.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد با انتقاد از نحوه برخورد با این جنایت ضد بشری بیان کرد: دشمن تا دندان مسلح رژیم بعث در روز 28 دی ماه مناطق مسکونی شهر سنندج را بمباران کرد و شمار زیادی از مردم این شهر را به خاک و خون کشید ولی هیچ گاه سازمانی بین المللی این جنایت را محکوم نکرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشادت های مردم استان کردستان در هشت سال دفاع مقدس گفت: در حالی که دشمن تلاش می کرد با اقدامات مختلف از جمله بمباران مناطق مسکونی به ایجاد اختلاف در بین مردم کردستان و نظام جمهوری اسلامی دامن بزند ولی مرزداران غیور کرد در مقابل تمامی این توطئه ها ایستادگی کرده اند و از تمامیت ارزی نظام اسلامی شرافتمندانه دفاع کردند.

محمدی عنوان کرد: بمباران مناطق مسکونی در زمان هشت سال جنگ تحمیلی در استان کردستان تنها به شهر سنندج بسنده نشد و تمامی شهرها و روستاهای این استان مورد هجوم ناجوانمردانه رژیم بعث و همپیمانان غربی آن قرار گرفت که از آن جمله می توان به بمب ماران شهر بانه و مریوان در چندین مورد به عنوان جنایت های رژیم بعث اشاره کرد.

وی در پایان افزود: مردم کردستان در زمان جنگ تحمیلی از هیچ تلاشی برای دفاع از نظام اسلامی دریغ نکردند و امروز باید ضمن قدردانی از رشادت آنها زمینه برای خدمتگزاری بهتر به آنها فراهم شود.

