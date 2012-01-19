اولین پروژه تولید ناب در زنجان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم موتابیان صبح پنجشنبه در سمینار تولید ناب در گرگان گفت: تولید ناب به معنای تولید مطابق با نیاز مشتری و با حداقل منابع است.

وی اظهار داشت: یکی از کارهایی که تولید ناب انجام می دهد این است که شرکت های تولیدی و کارخانجات را از گرفتن وام بی نیاز می کند.

وی افزود: تنها مشکلی که در اجرای تولید ناب وجود دارد، یادگیری است.

موتابیان اذعان داشت: در مقابل ایده های نو همیشه مقاومت های زیادی وجود دارد.

وی افز.ود: تولید ناب به این معناست که چگونه با کمترین انرژی بیشترین میزان تولید را به دست آورد و اگر شرکتی این نوع تولید را فرا بگیرد دیگر بازگشت به عقب نخواهد داشت.

موتابیان در ادامه گفت: نباید مشکل را با ریشه مشکل اشتباه گرفت بلکه باید مشکل شناسایی شود بعد به ریشه مشکل پرداخت.

وی تاکید داشت: ابتدا باید دید مشتری چه می خواهد، سیستم های کارانه ای یا دریافت حقوق بر پایه تعداد تولید، بیشترین آسیب را به شرکت های تولیدی می زند.

مدیر و بنیانگذار مؤسسه ناب ایران افزود: بازدهی در تولید ناب واقعی است.