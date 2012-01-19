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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

ابدالی به مهر خبرداد:

آزمون ادواری استانداردهای مهارتی در یاسوج برگزار می شود

آزمون ادواری استانداردهای مهارتی در یاسوج برگزار می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری آزمون ادواری استانداردهای مهارتی در یاسوج خبر داد.

مهدی ابدالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون فردا جمعه 30دی ماه همزمان با سراسر کشور در هنرستان هنرهای زیبای یاسوج برگزار می شود.

وی بیان کرد: 150 نفر در 34 رشته مهارتی کار و دانش در این استان برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند.  

ابدالی اظهار داشت: این آزمون با هدف سنجش توان نظری و عملی افراد ماهر و استادکار برگزار می شود و داوطلبان پس از موفقیت در این آزمون و دریافت گواهینامه های مهارتی، با گذراندن دروس عمومی و یا معادل سازی موفق به اخذ دیپلم کار و دانش از سوی وزارت آموزش و پرورش می شوند. 

وی عنوان کرد: این آزمون در رشته های چاپ دستی، چهره سازی، هنر معرق کاری، آواز جهانی، چهره آرایی، تصویربرداری، سفالگری، دستیاری طراحی لباس، عکاسی، عکاسی دیجیتال، خاتم کاری، نگارگری، صفحه آرایی رایانه ای، تذهیب و تشعیر، تولید چند رسانه ای و... برگزارمی شود.

ابدالی یادآور شد: داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت دفترچه راهنمای آزمون به واحد آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه کنند.

کد مطلب 1513430

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