کلاس توجیهی و ارتقاء داوری والیبال در طرقبه شاندیز برگزار شد

هاشم نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلاس ارتقاء داوری والیبال از درجه سه به درجه دو با حضور داوران سطح شهرستان و تعدادی از داوران مشهدی در سالن ورزشی آزادی برگزار شد.

وی افزود: این کلاسها به منظور ارتقاء سطح علمی داوران به درخواست هیئت و موافقت فدراسیون والیبال و با حضور ۲۰ داور درجه سه انجام شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان طرقبه شاندیز تصریح کرد: این کلاس توجیهی و ارتقاء داوری والیبال 27 دی ماه سال جاری برگزار شد و امیدواریم با برنامه های صورت گرفته و برگزاری کلاس های متنوع در آینده نزدیک شاهد ارتقاء سطح کیفی و علمی داوران این رشته باشیم.

شایان ذکر است، مدرس این کلاس داور بین المللی والیبال مسعود ذوقی صورت بوده است.