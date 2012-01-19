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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

نعمتی در گفتگو با مهر:

کلاس توجیهی و ارتقاء داوری والیبال در طرقبه شاندیز برگزار شد

کلاس توجیهی و ارتقاء داوری والیبال در طرقبه شاندیز برگزار شد

طرقبه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان طرقبه شاندیز از برگزاری کلاس ارتقاء داوران والیبال در مجموع ورزشی آزادی این شهرستان خبر داد.

هاشم نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلاس ارتقاء داوری والیبال از درجه سه به درجه دو با حضور داوران سطح شهرستان و تعدادی از داوران مشهدی در سالن ورزشی آزادی برگزار شد.

وی افزود: این کلاسها به منظور ارتقاء سطح علمی داوران به درخواست هیئت و موافقت فدراسیون والیبال و با حضور ۲۰ داور درجه سه انجام شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان طرقبه شاندیز تصریح کرد: این کلاس توجیهی و ارتقاء داوری والیبال 27 دی ماه سال جاری برگزار شد و امیدواریم با برنامه های صورت گرفته و برگزاری کلاس های متنوع در آینده نزدیک شاهد ارتقاء سطح کیفی و علمی داوران این رشته باشیم.

شایان ذکر است، مدرس این کلاس داور بین المللی والیبال مسعود ذوقی صورت بوده است.

کد مطلب 1513431

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