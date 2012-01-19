توجه به اسناد از نکات کلیدی سند توسعه اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی شیخ زاده چهارشنبه شب در جلسه کمیته راهبردی سند توسعه اشتغال استان اظهار داشت: توسعه امری دفعی و زودگذر نیست بلکه مانند یک قطار در حال حرکت است.

وی گفت: اگر مدعی هستیم سیستان و بلوچستان پرچمدار توسعه است باید در نظر داشت امروز بر ریلی قرار گرفته است که سایر استان ها با شتاب بیشتر در حال حرکت هستند.

وی افزود: شتاب توسعه در استان باید مثل کشور یا حتی بیشتر از آن باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: در جال حاضر حدود چهار هزار کیلومتر راه شامل دو هزار کیلومتر در جنوب، دو هزار کیلومتر در شمال، و بیش از 600 کیلومتر بزرگراه در استان در حال ساخت است که در تاریخ کشور سابقه ندارد.

وی همچنین با اشاره به هم مرز بودن استان با کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان آن را بالاترین فرصت برای صادرات کالاهای تولید ایران دانست و گفت: این امر باعث توسعه اشتغال در منطقه می شود ولی متاسفانه تاکنون از این فرصت بهره گیری لازم نشده است.

وی افزود: با برنامه ریزی مناسب می توانیم مشکل اشتغال استان را حل کرده و ایجاد شهرک های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه فرصتی مناسب برای سیستان و بلوچستان است.

شیخ زاده اظهار داشت: باید در شهرک های صنعتی زیرساخت ها را برای جذب سرمایه گذاران آماده کنیم و این امر خود فرصت شغلی ایجاد کرده و به توسعه کمک خواهد کرد.

وی گفت: وجود شغل پایدار کمک زیادی به توسعه سیستان و بلوچستان می کند.

وی افزود: در حوزه گردشگری نیز استان ظرفیت های زیادی از شمال تا جنوب دارد که متضمن توسعه اشتغال و شکوفا شدن اقیصاد منطقه دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین باید با فرهنگ سازی در جامعه استفاده از مصرف کالاهای خارجی را که نوعی ضد اشتغال است کاهش داده تا مصرف کالاهای تولید داخل رونق گیرد.

وی گفت: باید از خرید هر گونه کالاهای خارجی که دارای مشابه ایرانی است اجتناب کرده و مصرف به سمت کالاهای داخلی سوق پیدا کند.