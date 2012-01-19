به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گلچین پور در جلسه‌ای که صبح پنج‌شنبه با حضور مسئولان ادارات و نهادها، دهیاران و شوراهای روستاهایی بخش کهک در سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری مراسم دهه فجر اختصاص به اداره و ارگان خاصی ندارد و همه اداره‌ها و ارگان‌های این بخش باید در اجرای مطلوب مراسم دهه فجر همکاری کنند، افزود: مردمی بودن مراسم دهه فجر مهمترین محور برگزاری برنامه‌های این ایام است.



وی اظهار داشت: با توجه به حساسیت زمانی و نزدیکی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همه ما وظیفه داریم که مراسم دهه فجر را به نحو مطلوب و باشکوهی برگزار کنیم که این امر می‌تواند خط بطلانی بر توطئه و فتنه‌های دشمنان باشد.



سرپرست بخشداری کهک در ادامه عنوان کرد: دهه فجر تداعی از گذشته انقلاب اسلامی است تا رشادت‌ها، جانبازی‌ها و اهداف شهدا و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی فراموش نشده و برای نسل جوان و نوجوان بازگو شود و آنها درک کنند که انقلاب اسلامی با شجاعت و از خود گذشتگی جوانان و مردم انقلابی در عصر حاضر به چنین پیشرفت و تحولی رسیده است.



وی افزود: باید تلاش کنیم تا مراسم دهه فجر در این بخش بیشتر در زمینه‌های ایدئولوژی اسلامی، رهبری و ولایت فقیه و نشست‌های دانش آموزی به نحو مطلوب و باشکوهی برگزار شود.



گلچین پور در ادامه غبار روبی گلزار شهدا، نواخته شدن زنگ انقلاب 12 بهمن در مدارس بخش کهک، تجلیل از دانش آموزان خانواده‌های شاهد و ایثارگر، دیدار با خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران، برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف در سطح مدارس، برگزاری مسابقات قرآن و معارف، برگزاری مسابقات فرهنگی و نقاشی، بیان خاطرات، برگزاری جشن انقلاب در روستاهای بخش با حضور مسئولان و برگزاری راهپیمایی 22 بهمن را از جمله برنامه‌های تعیین شده ستاد دهه فجر در بخش کهک عنوان کرد و از مسئولان ادارات، دهیاران و شوراها خواست تا در این زمینه همکاری لازم را به عمل بیاورند.

