اهدای تندیس ایثار به همسر سردار شهید کلهر/ واقفان شهریاری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز عملیات کربلای پنج، یاد و خاطره شهدای این عملیات به خصوص سردار شهید کلهر در شهرستان شهریار گرامی داشته شد.

این مراسم در جلسه شورای اداری ظهر امروز شهرستان شهریار برگزار و طی آن از همسر شهید کلهر نیز با اهدای تندیس ایثار تجلیل و قدردانی شد.

در بخش دیگری از این مراسم واقفان شهرستان شهریار مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین چند تن از مسئولان جدید شهرستان شهریار نیز در این مراسم معرفی و حکم خود را دریافت کردند.

سرپرست تعاون، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، انوری رئیس اداره کار و امور اجتماعی از جمله مسئولانی بودند که در این مراسم تودیع و معارفه شدند.

هم اکنون این جلسه در حال برگزاری است.

