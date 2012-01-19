  1. استانها
  2. تهران
۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

در جلسه شورای اداری انجام شد/

اهدای تندیس ایثار به همسر سردار شهید کلهر/ واقفان شهریاری تجلیل شدند

اهدای تندیس ایثار به همسر سردار شهید کلهر/ واقفان شهریاری تجلیل شدند

شهریار - خبرگزاری مهر: ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهریار به همسر سردار شهید کلهر تندیس ایثار اهدا شد و از واقفان این شهرستان تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز عملیات کربلای پنج، یاد و خاطره شهدای این عملیات به خصوص سردار شهید کلهر در شهرستان شهریار گرامی داشته شد.

این مراسم در جلسه شورای اداری ظهر امروز شهرستان شهریار برگزار و طی آن از همسر شهید کلهر نیز با اهدای تندیس ایثار تجلیل و قدردانی شد.

در بخش دیگری از این مراسم واقفان شهرستان شهریار مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین چند تن از مسئولان جدید شهرستان شهریار نیز در این مراسم معرفی و حکم خود را دریافت کردند.

سرپرست تعاون، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، انوری رئیس اداره کار و امور اجتماعی از جمله مسئولانی بودند که در این مراسم تودیع و معارفه شدند.

هم اکنون این جلسه در حال برگزاری است.
 

کد مطلب 1513436

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها