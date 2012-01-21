ساعت کاری بازار روزهای کرج افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگری اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید، جلسات متعددی با حضور مسئولان مربوطه به منظور افزایش خدمت رسانی به شهروندان برگزار شد.



وی افزود: در این زمینه طبق هماهنگی و برنامه ریزی مقرر شده است که در روزهای پایانی سال جاری ساعات کار بازار روزها افزایش یابد.



وی گفت: این اقدام در راستای ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به شهروندان است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال، میزان حضور شهروندان در مراکز خرید به خصوص بازار روزها افزایش می یابد، این تصمیم گرفته شد.



عسگری افزود: همچنین برای رفاه حال شهروندان در برخی بازارهای میوه و تره به دستگاههای خود پرداز نصب شده است.



مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج اظهار داشت: با این اقدام تسهیل در خرید شهروندان ایجاد می شود و خدمات به سرعت به آنها ارائه خواهد شد.



استقرار 20 جایگاه موقت عرضه میوه در مناطق 12گانه شهرداری کرج



عسگری ادامه داد: در بخش دیگری با فرا رسیدن روزهای پایانی سال جاری، طی هماهنگی با مناطق شهرداری کرج و

شناسایی نقاط پرتردد، جایگاه های موقت عرضه میوه برای ایام نوروز در کرج استقرار می یابد.



وی از راه اندازی 20 جایگاه موقت عرضه میوه در مناطق 12گانه شهرداری کرج خبر داد و اضافه کرد: این جایگاهها از 15اسفندماه سال جاری فعالیت خود را آغاز و تا 20 فروردین ماه سال آینده به شهروندان خدمات ارائه می کنند.



وی افزود: ساعت کاری بازارهای میوه وتره بار از ساعت 8:30 صبح الی 13 و بعدازظهر از ساعت 16الی 20 شب تعیین شده است .

