شاهرود بزرگترین تولید کننده سیب زمینی در استان سمنان است

امیر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان سمنان با دارا بودن 4596 هکتار سطح زیر کشت سیب زمینی، در سال جاری 73915 تن محصول تولید کرده است.

وی افزود: در شهرستان شاهرود با 3680 هکتار سطح زیر کشت سیب زمینی 60555 تن، دامغان با 800 هکتارکشت 12 هزار تن، سمنان با81 هکتار کشت 310 تن و در شهرستان مهدیشهر با 35 هکتار زیر کشت 1050 تن محصول تولید شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: 2747 نفر سیب زمینی کار استان با زیر کشت بردن حداکثر 15 هکتار و حداقل 1000 متر زمین کشاورزی، علاوه بر تامین مصرف سالانه استان که حدود20 هزار تن است، به میزان 53915 تن از باقی مانده محصول را به سایر استان ها صادر می کنند.

رضوی درباره متوسط عملکرد استان و ارقام کشت شده بیان کرد: متوسط عملکرد استان 16 تن است و ارقام عمده کشت شامل اگریا، سانته، ساتینا، بورن، استانبولی، المیرا، باراکا و مارفونا هستند.

وی گفت: ضمناً با تفاهم نامه ای بین سازمان جهاد کشاورزان استان سمنان و گلستان در 15 هکتار از اراضی استان از جمله مرکز تحقیقات کشاورزی استان در شاهرود و اراضی کشاورزان بصورت اجاره ای ارقام بذر تولید شد.