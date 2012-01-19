کردستان میزبان یک میلیون زائر/ اردوگاه راهیان نور در مریوان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان در سال جاری میزبان 35 هزار زائر راهیان نور به جبهه های مقدس در این استان بود که در سال آینده این میزان به بیش از یک میلیون نفر افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه اشتیاق زیادی برای بازدید از مناطق جهاد خاموش استان کردستان در سراسر کشور وجود دارد، افزود: به علت نبود زیرساخت ها افزایش شمار راهیان نور در استان کردستان و اعزام به این استان فرهنگی تاکنون به صورت جدی دنبال نشده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار داشت: در زمینه اسکان راهیان نور، مناسب نبودن جاده های این استان و عدم وجود یادمان های شهدا و مناطق جنگی اعزام سراسری به مناطق جنگی استان کردستان تاکنون انجام نشده است.

حسینی با بیان اینکه مریوان بزرگ ترین اردوگاه راهیان نور استان کردستان می شود، اظهار داشت: ساخت محل های اسکان در شهرهای مریوان، بانه، سقز و صلوات آباد در حال انجام است و در کنار این مهم ساخت یادمان شهدا در چندین منطقه از جمله سیرانبند، قلعه جی و والفجر 10 در حال انجام است.

وی با بیان اینکه مرحله سوم از اعزام کاروان های راهیان نور استان کردستان به مناطق جنوب کشور آغاز شده است، اعلام کرد: در مرحله دوم اعزام کاروان راهیان نور به این مناطق هشت هزار و 761 نفر از دانش آموزان استان کردستان با یک اقدام فرهنگی وسیع و تاثیرگذار به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به اینکه همکاری آموزش و پرورش در این اقدام بسیار قابل توجه و رضایت بخش بوده است، افزود: مرحله سوم از اعزام های کاروان راهیان نور در سال جاری با اعزام 9 هزار دانش آموز دوم دبیرستان خواهر و فرهنگیان خواهر به این مناطق از صبح روز پنج شنبه 29 دی مال آغاز شده است.

حسینی افزود: 23 کاروان راهیان نور در قالب 210 اتوبوس از استان کردستان به مدت چهار روز با هدف تحکیم پیوند نسل جدید با دفاع مقدس، آشنا کردن این نسل با فرهنگ و باور دفاع مقدس که بهترین راه مقابله با جنگ نرم دشمنان غربی است، آشنایی با اهداف مقدس دفاع هشت ساله و تقویت بصیرت برای دشمن شناسی و دشمن ستیزی در بین اقشار مختلف و جوانان جامعه اعزام می شوند.

وی در پایان اظهار داشت: اعزام شدگان در قالب کاروان راهیان نور استان کردستان از موزه جنگ خرمشهر، یادمان شهدای شلمچه، اروندرود، منطقه عملیاتی والفجر هشت، هویزه، دهلویه و دیگر مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید می کنند.

لازم به ذکر است از 15 اسفند تا 15 اردیبهشت از اقشار مختلف استان کردستان 15 هزار نفر در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنوب کشور اعزام می شوند.