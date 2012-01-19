عقرب موتور سوار؛ بالای دار/ مجرم سریالی به سزای اعمالش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل سال جاری یک قاتل سریالی مردم شهر کرمان را شوکه کرد، مجید صمیمی متاهل، صاحب دو فرزند و شاغل در اقدامی جنون آمیز 16 زن را مورد اذیت و آزار قرار داده بود، وی با پهن کردن دامهای شیطانی و از پیش طراحی شده زنان تنها را شناسایی و به بهانه های مختلف وارد این خانه ها و اماکن می شد و با تهدید اسلحه تقلبی و در مواردی سلاح سرد و با بستن دست و پای قربانی ها عمل شیطانی خود را عملی می کرد.

این مجرم که درنهایت صبح امروز پنجشنبه، ساعت شش و نیم در میدان خواجوی کرمان به دار مجازات آویخته شد همچون موارد مشابه دیگر دلیل بروز چنین اعمال مجرمانه ای را عقده های دوران کودکی دانسته است.

وی که بچه طلاق بوده این اعمال را نوعی انتقام جویی از ناپدری و مادر خود عنوان کرده بود و درنهایت نیز در آخرین مورد جرم خود و زمانی که قصد داشت آخرین قربانی خود را به دام بندازد با هوشیار مردم فرار کرد و روز بعد توسط پلیس کرمان دستگیر شد.

موارد مجرمانه این فرد به خانه ها محدود نمی شود بلکه دایره قربانیهای وی به شرکتها، آرایشگاهها و خیاطی های زنانه نیز می رسد.

رئیس پلیس آگاهی کرمان با منحصر به فرد خواندن نقشه های این مجرم گفت: گسترده جغرافیایی اعمال این مجرم غیر قابل پیش بینی و در فاصله های بسیار زیاد بود.

سرهنگ هوشنگ پور رضا قلی افزود: وی در بازجویی ها گفته بود که پس از طلاق پدر و مادرش از کودکی مورد اذیت قرار گرفته و شاهد ازدواج های پیاپی مادرش بوده است که درنهایت به مشکلات روحی منجر شده است.

وی افزود: این فرد در ابتدا با چهره ای بسیار مظلوم وارد محل جرم می شده و اینگونه القاء می کرده است که خطری وی را تهدید می کند و در نهایت زمانی که خیالش از تنها بودن طعمه راحت می شده نقشه شوم خود را اجرا می کرده است.

وی از استفاده مجرم از اسلحه قلابی و چاقو در هنگام بروز جرم خبر داد و همچنین از یک ماسک برای پنهان کردن چهره واقعی خود استفاده می کرد.

سرهنگ پور رضا قلی در ادامه گفت: این اعمال نه زمان و نه مکان مشخص داشت به همین دلیل شناسایی وی بسیار مشکل بود.

وی گفت: در آخرین مورد وی در بیستم تیر ماه در راهرو یک مجتمع آپارتمانی به صورت دلخراشی قصد آزار یک کودک 10 ساله را داشت که با حضور به موقع همسایه ها فرار کرد و روز بعد با شگردهای پلیسی شناسایی شد و درنهایت در پی یک تعقیب و گریز و تیر اندازی دستگیر شد.



دادستان کرمان نیز در این خصوص گفت: این فرد از سال 89 شروع به این اعمال مجرمانه زنجیره ای کرده است و درنهایت این فرد 31 ساله به دلیل اعمال مجرمانه اش محکوم به 99 ضربه شلاق و اعدام در ملاء عام شد.

یدالله موحد ادامه داد: تمام مراحل رسیدگی به این پرونده طی شد و حتی این فرد به حکم صادره اعتراض کرد که در شعبه شش دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت تائید شد.