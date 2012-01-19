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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

درباره سرکوبهای آل سعود ؛

فعالان عربستانی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب شدند

فعالان عربستانی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب شدند

760 نفر از ساکنان العوامیه با امضای طوماری خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره وقایع این منطقه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الراصد، 760 نفر از اهالی العوامیه در استان القطیف در شرق عربستان با امضای طوماری خواستار تحقیق درباره وقایع این منطقه شدند.

این افراد ضمن تکذیب اتهامات وزارت کشور عربستان علیه فهرست 23 نفره بیان کردند: این اتهامات تلاشی برای سرکوب قیامهای مردمی است.

امضا کنندگان ضمن مخالفت با راهکار امنیتی در برخورد با خواسته های مردمی خواستار محاکمه و مجازات عاملان کشتار تظاهرات کنندگان مسلمان شدند.

شایان ذکر است که وزارت کشور عربستان فهرستی از افراد تحت تعقیب ارائه کرده و اتهامات ناروایی را به افراد این فهرست وارد کرده است.

کد مطلب 1513442

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