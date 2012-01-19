کسب رتبه نخست بانک سپه البرز در ارائه تسهیلات به بخش صنعت

حسن میرزاعبداللهیها در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نسبت میزان مصارف به منابع در سال گذشته تقریباً 27درصد بود، یعنی از منابعی که جمعآوری کردیم حدوداً 27درصد مصرف شد و این مسئلهای بود که باید پیگیری میشد تا اصلاح شود.
وی افزود: با پیگیریهایی که انجام گرفت این موضوع مرتفع شد و در حال حاضر رتبه اول در جذب منابع قرضالحسنه جاری و همچنین رتبه نخست در اعطای وام قرضالحسنه به متقاضان را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.
میرزاعبداللهیها یادآور شد: شعب بانک سپه در استان البرز همچنین در تأمین سرمایه در گردش کارخانجات و واحدهای تولیدی و در اعطای تسهیلات به بخش صنعت در سطح کشور مقام برتر و نخست را دارا هستند.
این مسئول یادآور شد: هدف بانک مرکزی این است که تسهیلات پرداختی و وجوهی که از بانکها خارج میشود در جای خودش و با هر عنوانی که اخذ می شود، هزینه شود.
اشتغال در بخش صنعت پایدار است
مدیر شعب بانک سپه استان البرز با تاکید بر ضرورت تغییر تفکر گفت: ما اگر میخواهیم در جامعه اشتغال ایجاد کنیم به اجبار باید منابع را نیز در این بخش هزینه کنیم و اگر غیر از این باشد در خسران هستیم.
میرزاعبداللهیها ادامه داد: برای مثال تفاوت بخش صنعت و بخش ساختمان در این است که اشتغال در بخش صنعت پایدار است ولی در بخش ساختمان و یا حتی در بخش کشاورزی دائم نیست.
به گفته وی هرچه در بخش صنعت سرمایهگذاری بیشتری صورت پذیرد، به همان اندازه امکان موفقیت بیشتری هم حاصل میشود و در نتیجه آن نیز اشتغالزایی دائم صورت می گیرد.
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