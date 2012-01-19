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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

عبدللهی ها به مهر خبر داد:

کسب رتبه نخست بانک سپه البرز در ارائه تسهیلات به بخش صنعت

کسب رتبه نخست بانک سپه البرز در ارائه تسهیلات به بخش صنعت

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر شعب بانک سپه استان البرز گفت: بانک سپه این استان رتبه نخست را در ارائه تسهیلات به بخش صنعت در کشور کسب کرد.

حسن میرزاعبداللهی⁯ها در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نسبت میزان مصارف به منابع در سال گذشته تقریباً 27درصد بود، یعنی از منابعی که جمع⁯آوری کردیم حدوداً 27درصد مصرف شد و این مسئله⁯ای بود که باید پیگیری می⁯⁯شد تا اصلاح شود.

وی افزود: با پیگیری⁯هایی که انجام گرفت این موضوع مرتفع شد و در حال حاضر رتبه اول در جذب منابع قرض⁯الحسنه جاری و همچنین رتبه نخست در اعطای وام قرض⁯الحسنه به متقاضان را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

میرزاعبداللهی⁯ها یادآور شد: شعب بانک سپه در استان البرز همچنین در تأمین سرمایه در گردش کارخانجات و واحد⁯های تولیدی و در اعطای تسهیلات به بخش صنعت در سطح کشور مقام برتر و نخست را دارا هستند.

این مسئول یادآور شد: هدف بانک مرکزی این است که تسهیلات پرداختی و وجوهی که از بانک⁯ها خارج می⁯شود در جای خودش و با هر عنوانی که اخذ می شود، هزینه شود.

اشتغال در بخش صنعت پایدار است

مدیر شعب بانک سپه استان البرز با تاکید بر ضرورت تغییر تفکر گفت: ما اگر می⁯خواهیم در جامعه اشتغال ایجاد کنیم به اجبار باید منابع را نیز در این بخش هزینه کنیم و اگر غیر از این باشد در خسران هستیم.

میرزاعبداللهی⁯ها ادامه داد: برای مثال تفاوت بخش صنعت و بخش ساختمان در این است که اشتغال در بخش صنعت پایدار است ولی در بخش ساختمان و یا حتی در بخش کشاورزی دائم نیست.

به گفته وی هرچه در بخش صنعت سرمایه⁯گذاری بیشتری صورت پذیرد، به همان اندازه امکان موفقیت بیشتری هم حاصل می⁯شود و در نتیجه آن نیز اشتغالزایی دائم صورت می گیرد.

 

کد مطلب 1513444

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