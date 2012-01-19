کتاب "بحرالفوائد" با 2280 موضوع دینی و اعتقادی منتشر می شود

حجت الاسلام محمدرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه سالهاست در حیطه پژوهش اسلامی فعالیت دارم تا به امروز چندین کتاب به رشته تحریر در آورده ام که از جمله آن می توانم به کلیدهای پرواز و کلیدهای حرکت اشاره داشته باشم.



وی تصریح کرد: این کتابها مورد اقبال عمومی قرار گرفته و البته قرار بود کتاب کلیدهای آفرینش نیز امسال چاپ شود که علی رغم تألیف کتاب و کسب مجوز چاپ هنوز آن را به منتشر نکرده ام.



این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه کتاب جدیدی در دست تألیف دارد، گفت: نام این کتاب "بحرالفوائد" است که بیش از دو هزار و 280 موضوع در خصوص قرآن، روایات انبیاء و معصومین و دیگر مبانی دینی و اعتقادی را شامل می شود.



حجت الاسلام قربانی افزود: برای آماده کردن این کتاب نزدیک به سه سال وقت گذاشتم و قالبهای کلی آن را از مشاهیر بزرگی همچون ابن سینا، خوارزمی و نیز کتاب بحارالانوار و دیگر کتب معتبر گرفته ام.



وی با بیان اینکه کتاب "بحرالفوائد" با متدهای خاصی نگاشته شده است، تصریح کرد: در مجموع برای تألیف آن 10 قالب علوم اسلامی را مورد نظر قرار دادم و البته تمام هدف و تلاشم این بوده است که بتوانم آن را متناسب با قدرت درک همه اقشار جامعه آماده کنم.



این پژوهشگر دینی گفت: به گفته بسیاری از اساتید حوزه و دانشگاه، نقشه و موضوعاتی که در این کتاب استفاده شده است بسیار دقیق و جامع است و می تواند بسیاری از معضلات اجتماعی و دینی موجود در جوامع کشورمان و دیگر جوامع شیعی را برطرف کند.



حجت الاسلام قربانی در خصوص زمان چاپ کتاب "بحرالفوائد" اظهار داشت: به امید خدا این کتاب طی سال آینده به چاپ می رسد و در اختیار عموم علاقمندان قرار می گیرد.