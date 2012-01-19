قانونمداری در راس بازرسی بر انتخابات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور عصر چهارشنبه در گردهمایی هیئت های بازرسی شهرستان های کرمان گفت: رعایت اخلاق انتخاباتی توسط تک تک افراد جامعه رعایت شود.

وی با بیان اینکه نظام انتخاباتی در ایران به گونه ای است که میزان تقلب را به حداقل ممکن می رساند گفـت: اما تخلف در این زمینه کم نمی شود و باید توجه داشت که میان تقلب و تخلف تفاوت وجود دارد.

حجت الاسلام عرب پور گفت: مجریان انتخابات نباید سلایق شخصی خود را وارد انتخابات کنند و باید بی طرفانه و بدون جانبداری به وظیفه خود عمل کنند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمان گفت: در صورتی که مجریان انتخابات از بی طرفی خارج شوند باعث زیر سوال رفتن عملکرد مجریان و در نتیجه خارج شدن از دایره عدالت می شوند.

وی با اشاره به لزوم برخورد جدی با هر گونه بی قانونی گفت: بازرسان انتخابات باید به صورت دقیق روند انتخابات را بررسی کند و تحت نظارت داشته باشد.

حجت الاسلام عرب پور ادامه داد: بازرسان در صورت مشاهده هر گونه تخطی از قانون باید آن را به هیئت نظارت گزارش کنند تا این هیئت به تخلفات رسیدگی کند.



