27 هزار واحد مسکونی بی دوام در نیشابور و فیروزه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا موسوی ‌نیا صبح پنجشنبه در همایش مدیریت بحران نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری این شهرستان، اظهارکرد: بیش از 200 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان بی ‌دوام هستند و در هنگام حوادث طبیعی مانند زلزله به ‌طور کامل تخریب می شوند.

وی اظهار داشت: اگر مردم در ساخت و سازهای خود معیارهای دقیق فنی را رعایت می‌کردند، خیلی از این حوادث حوادث طبیعی نمی‌توانستند این همه خسارت جانی و مالی به بار آورند.

موسوی نیا تأکید کرد: باید اهمیت ساختمان‌سازی مطابق با ضوابط برای مردم روشن شود تا مشکلات حوادث پیش‌بینی نشده کم شود.

به گفته وی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف بهبود امنیت روستائیان و مقابله با خطرات جانی و مالی، طرح خاصی را در روستاها در دست اجرا دارد.

تسهیلات مقاوم سازی با سود کم در اختیار روستائیان قرار می گیرد

وی تصریح کرد: این بنیاد با شعار "مقاوم بسازید از زلزله نهراسید" تسهیلات مقاوم سازی با سود کم را تحت نظارت کارشناسان خود در اختیار روستائیان قرار می‌دهد.

مدیر‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، ادامه داد: باید مردم با درک اهمیت تذکرات ناظران فنی با ایشان همکاری کنند تا خانه‌ای محکم داشته باشند.

موسوی‌نیا تصریح کرد: تسهیلات بانکی برای هر واحد مسکونی در چند مرحله مطابق با پیشرفت فیزیکی به مالکان پرداخت می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی نیز گفت: مردم اگر در صحنه همکاری با مسئولان در مدیریت بحران مناطق آسیب دیده از حوادث نباشند، مدیران بحران هم کار زیادی نمی‌توانند بکنند.

حجت‌علی شایانفر با بیان اینکه باید آمادگی همیشگی و صد در صد برای مقابله با حوادث احتمالی در مردم و مسئولان باشد خواستار توجه بیش از پیش مردم به رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازهای ابنیه شد.

ایجاد منطقه منطقه ایمن در طرح هادی روستایی دیده شود

وی اضافه کرد: اگر قرار باشد غیراصولی کار کنیم در برابر حادثه نمی‌توانیم مقاومت کنیم.

مسئول گروه عملیات اداره ‌کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: باید ایجاد منطقه ایمن در طرح‌های هادی روستایی دیده شود تا در زمان بحران به‌عنوان یک منطقه اسکان موقت در نظر گرفته شود که دارای امکانات ضروری باشد.

علیرضا قامتی طویل با اشاره به اینکه در روستاها مدیریت بحران با دهیاران است، اظهار داشت: کسب اطلاع از خطرپذیری حوزه مدیریت، پیگیری امور برای پیشگیری از حوادث احتمالی چون سیل و زلزله، جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها در بخش ساخت و ساز، مشارکت در تصمیم ‌گیری طرح هادی و دیگر برنامه‌های عمرانی از وظایف دهیاران است.

وی افزود: دهیاران در برخورد با ساخت و سازهای خلاف ضابطه باید با بخشداری‌ها هماهنگ شوند.

قامتی اطلاع داد: در اداره‌ کل روستایی استانداری مباحثی چون خدمات آتش‌ نشانی، اورژانس و خانه بهداشت مطرح است.

مسئول گروه عملیات مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی اطلاع داد: در سال جاری 20 نفر از مردم به‌خاطر بی‌توجهی به عبور سیل از تقاطع جاده‌ها، فوت کرده‌اند.

قامتی با بیان اینکه تصمیم و اقدام به‌موقع، خیلی از کارهایی را که بعدا اتفاق می‌افتد، پیشگیری می‌کند اطلاع داد: نبود توجه افراد به‌عبور از تقاطع جاده‌های روستایی علت 80 درصد تلفات بوده است.

نیشابور روی گسل زلزله واقع شده است

معاون بازسازی اداره‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی نیز گفت: باید قبل از اینکه حادثه به سراغ ما بیاید با پیشگیری این خسارت‌ها را جلوگیری و با تمرین‌ها ضایعات را کم کنیم.

خلیل مبتنی افزود: متاسفانه شهر نیشابور روی گسل تاریخی نیشابور واقع شده و این شهر سابقه زلزله‌های تاریخی تا 7.6 ریشتر را نیز دارد.

وی با اشاره به ‌وقوع دو زلزله اخیر در نیشابور گفت: آنقدر اکثریت منازل روستایی نیشابور غیراصولی ساخته شده است که ما برای زلزله‌های احتمالی بعدی بسیار نگران خسارت‌های احتمالی هستیم و خطر در کمین است.

وی اضافه کرد: اسکلت پیچ و مهره، بهترین اسکلت دارای مقاومت در مقابل زلزله است.