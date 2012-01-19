دهه فجر بهترین فرصت برای آگاه سازی جوانان از آرمانهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کریم پور صبح پنجشنبه در جلسه کمیته بانوان ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان بیرجند، گسترش فرهنگی بیداری را ماحصل صدور انقلاب اسلامی ایران به کشورهای جهان دانست و اظهار داشت: در این راستا باید بیداری در خود مردم نیز آغاز شده و زندگی آنان منطبق بر آرمان های اسلامی باشد.

وی به هزینه های هنگفت در ازدواج های امروزی اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه باید خانواده نیز برای ساماندهی ازدواج جوانان اقدام کرده و از هزینه های سنگین خودداری کنند.

کریم پور با اشاره به اینکه هم اکنون ایران الگوی جهانی شده است، افزود: در این زمینه مردم نیز باید آگاهانه و با تبعیت از ولایت فقیه به فعالیت های اجتماعی بپردازند.

وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات روز دنیا باید در مدارس و دانتشگاهیان برای نسل جدید تبیین شود، عنوان کرد: در این زمینه مسئولان وظیفه دارند نسبت به آگاه کردن جوان از اهداف شوم دشمنان اقدام کنند.

کریم پور با اشاره به اینکه دشمن برای رسیدن به اهداف شوم خود از هیچ کوششی فروگذار نیست، تصریح کرد: در این راستا باید برنامه های دهه فجر که مصادف با هفته وحدت است، با شکوه و اقتدار ویژه ای برگزار شود.

وی با اشاره به برنامه های کمیته بانوان دهه فجر، ادامه داد: تبیین نقش زنان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی برای نسل جوان، تبیین دستاوردهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، ورزشی در طول انقلاب اسلامی برای نسل جوان، تجلیل از زنان ایثارگر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بهره گیری از تشکل های دینی و غیردینی مرتبط با زنان و انجام هماهنگی برای استفاده از توانمندی های آنان از جمله این برنامه ها است.

وی در پایان عمومی و فراگیر بودن، بدیع بودن و تاثیرگذاری حداکثری در ترویج فرهنگ و ارزشهای انقلاب اسلامی و تناسب برنامه ها با خصوصیات فرهنگی، بومی و شهرستان ها، تقویت وحدت ملی و تشویق به حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، برگزاری جشنواره عشایر، غذاهای بومی و محلی توسط دستگاه های مرتبط و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در بیرجند با همکاری تربیت بدنی را از دیگر برنامه های این ستاد ذکر کرد.