نفوذ القاعده به زندان گوانتانامو / نشریه شبکه القاعده در زندان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات گوانتانامو از کشف نشریه شبکه تروریستی القاعده در داخل این زندان خبر دادند.

"آندرئا لاکهارت" معاون دادستان نظامی آمریکا با اعلام این مطلب گفت نشریه عربی زبان "Inspire" که در آن به نحوه ساخت بمب پرداخته شده در گوانتانامو کشف شده است. وی در عین حال به نحوه این کشف و جزئیات دیگر در این مورد اشاره ای نکرد.

این در حالی است که از روز بیست و هفتم دسامبر گذشته تا کنون مقامات زندان گوانتانامو کنترل شدیدی را در مورد تبادلات پستی زندانیان اعمال کرده اند.

لاکهارت همچنین از بازجویی یکی از زندانیان در رابطه با حمله تروریستی به یکی از ناوهای آمریکایی در 11 سال پیش خبر داد. به گفته وی این مرد 47 ساله عربستانی که اتهامش در ماه نوامبر رسما اعلام شد، به مدت دو روز مورد بازجویی قرار گرفته است.

این عضو احتمالی القاعده متهم است که در سال 2000 حمله ای تروریستی را علیه ناوجنگی "USS Cole" ترتیب داده است. در این حمله که در خلیج عدن رخ داد 17 نظامی آمریکایی کشته و 40 نفر دیگر مجروح شدند.