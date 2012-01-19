۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

ایوبی خبر داد؛

ساخت بارگاه شمس تبریزی به زودی آغاز می‌شود

مدیرعامل بنیاد شمس تبریزی از ساخت بارگاه شمس تبریزی در کنار آرامگاه وی در خوی در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه از سلسله ماه‌گفتارهای بنیاد شمس تبریزی عصر روز چهارشنبه 28 دیماه با سخنرانی محمدعلی موحد مصحح مقالات شمس تبریزی با موضوع «شمس در آینه مولانا» و با حضور جمع زیادی از چهره‌های حوزه فرهنگ و هنر و تعدادی از مسئولان این عرصه در محل مرکز آموزش مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد.

حجت‌الله ایوبی رئیس موسسه فرهنگی اکو، احمد مسجدجامعی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و چهره‌هایی مانند شهرام ناظری، مهدی محقق، هوشنگ مرادی کرمانی، توفیق سبحانی، علی میرزایی و احمد جلالی از جمله حاضران در این برنامه بودند.

در این برنامه حجت‌الله ایوبی رئیس موسسه فرهنگی اکو و مدیرعامل بنیاد شمس تبریزی در سخنانی با اشاره به فعالیت این بنیاد در 5 سال گذشته گفت: این افتخار را داشته‌ایم که جمعی از علاقه‌مندان که مقالات استاد موحد را درباره شمس دیده بودند، با قاطعیت ثابت کردند که مقبره شمس تبریزی در خوی است و نه جای دیگر.

وی افزود: ما توانستیم مقبره شمس را آباد کنیم و با همت حدود 60 تن از سینماگران نخستین جشنواره شمس و مولانا را برگزار کردیم و آن مناره امروز به حدود 10 هزار مترمربع مساحت رسیده و به زودی هم بارگاه شمس در آنجا ساخته می‌شود.

مدیرعامل بنیاد شمس تبریزی همچنین از انتشار فصلنامه علمی این بنیاد با مدیرمسئولی مهدی محقق و با همکاری چهره‌هایی مانند توفیق سبحانی، محمدتقیپورنامداریان، احمد جلالی، کامران فانی، نجیب مایل هروی و ویلیام چیتیک در آینده نزدیک خبر داد.

در این برنامه همچنین توفیق سبحانی مولوی‌پژوه در سخنان کوتاه با تمجید از تلاش محمدعلی موحد در گردآوری و تدوین مقالات شمس تبریزی، بخش‌های از گفتارهای طنز موجود در ان اثر را برای حاضران قرائت کرد.

