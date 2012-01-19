به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه از سلسله ماه‌گفتارهای بنیاد شمس تبریزی عصر روز چهارشنبه 28 دیماه با سخنرانی محمدعلی موحد مصحح مقالات شمس تبریزی با موضوع «شمس در آینه مولانا» و با حضور جمع زیادی از چهره‌های حوزه فرهنگ و هنر و تعدادی از مسئولان این عرصه در محل مرکز آموزش مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد.

حجت‌الله ایوبی رئیس موسسه فرهنگی اکو، احمد مسجدجامعی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و چهره‌هایی مانند شهرام ناظری، مهدی محقق، هوشنگ مرادی کرمانی، توفیق سبحانی، علی میرزایی و احمد جلالی از جمله حاضران در این برنامه بودند.

در این برنامه حجت‌الله ایوبی رئیس موسسه فرهنگی اکو و مدیرعامل بنیاد شمس تبریزی در سخنانی با اشاره به فعالیت این بنیاد در 5 سال گذشته گفت: این افتخار را داشته‌ایم که جمعی از علاقه‌مندان که مقالات استاد موحد را درباره شمس دیده بودند، با قاطعیت ثابت کردند که مقبره شمس تبریزی در خوی است و نه جای دیگر.

وی افزود: ما توانستیم مقبره شمس را آباد کنیم و با همت حدود 60 تن از سینماگران نخستین جشنواره شمس و مولانا را برگزار کردیم و آن مناره امروز به حدود 10 هزار مترمربع مساحت رسیده و به زودی هم بارگاه شمس در آنجا ساخته می‌شود.

مدیرعامل بنیاد شمس تبریزی همچنین از انتشار فصلنامه علمی این بنیاد با مدیرمسئولی مهدی محقق و با همکاری چهره‌هایی مانند توفیق سبحانی، محمدتقیپورنامداریان، احمد جلالی، کامران فانی، نجیب مایل هروی و ویلیام چیتیک در آینده نزدیک خبر داد.

در این برنامه همچنین توفیق سبحانی مولوی‌پژوه در سخنان کوتاه با تمجید از تلاش محمدعلی موحد در گردآوری و تدوین مقالات شمس تبریزی، بخش‌های از گفتارهای طنز موجود در ان اثر را برای حاضران قرائت کرد.