تبدیل"بورالان" به تالاب بین المللی/ ثبت منطقه سنگهای رسوبی در آثار طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد صبح پنجشنبه در آیین معارفه رئیس جدید اداره محیط زیست ماکو افزود: تالاب بورالان ماکو از تالاب های مهم آذربایجان غربی بوده که با 250 هکتار مساحت و چشمه های آب گرم به عنوان یکی از زیستگاه های اصلی و زمستان گذران 64 گونه پرنده، دارای اهمیت زیست محیطی است.

وی با اشاره به اینکه تالاب با ارزش بورالان در منطقه کوه های آرارات و در مرز ایران و ترکیه واقع شده، بیان داشت: با توجه به شرایط و ویژگی های اکوسیستمی ماکو، توجه ویژه به حوزه زیست محیطی این شهرستان در اولویت برنامه های این اداره کل قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار داشت: همچنین این اداره کل در صدد ثبت 50 هکتار از منطقه سنگ های رسوبی در مسیر جاده کشمش تپه - چالدران که به منطقه قرمزی لیق معروف به عنوان اثر طبیعی - ملی است.

تالاب بورالان منطقه ای واقع در نقطه صفرمرزی ایران و ترکیه با 68 هزار هکتار وسعت که علاوه بر ترکیه با جمهوری نخجوان و ارمنستان هم مرز مشترک دارد.

بورالان دشتی است که به واسطه چشمه پرآب "چشم ثریا" که سرشاخه رودخانه ارس بوده دارای تلاب های متعدد بوده و در فصول مختلف سال پذیرای پرندگان است.