۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

عباس نژاد خبر داد:

تبدیل"بورالان" به تالاب بین المللی/ ثبت منطقه سنگهای رسوبی در آثار طبیعی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از در دست بررسی و ارزیابی بودن طرح تبدیل تالاب بورالان ماکو به تالاب بین المللی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد صبح پنجشنبه در آیین معارفه رئیس جدید اداره محیط زیست ماکو افزود: تالاب بورالان ماکو از تالاب های مهم آذربایجان غربی بوده که با 250 هکتار مساحت و چشمه های آب گرم به عنوان یکی از زیستگاه های اصلی و زمستان گذران 64 گونه پرنده، دارای اهمیت زیست محیطی است.

وی با اشاره به اینکه تالاب با ارزش بورالان در منطقه کوه های آرارات و در مرز ایران و ترکیه واقع شده، بیان داشت: با توجه به شرایط و ویژگی های اکوسیستمی ماکو، توجه ویژه به حوزه زیست محیطی این شهرستان در اولویت برنامه های این اداره کل قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار داشت: همچنین این اداره کل در صدد ثبت 50 هکتار از منطقه سنگ های رسوبی در مسیر جاده کشمش تپه - چالدران که به منطقه قرمزی لیق معروف به عنوان اثر طبیعی - ملی است.

تالاب بورالان منطقه ای واقع در نقطه صفرمرزی ایران و ترکیه با 68 هزار هکتار وسعت که علاوه بر ترکیه با جمهوری نخجوان و ارمنستان هم مرز مشترک دارد.

بورالان دشتی است که به واسطه چشمه پرآب "چشم ثریا" که سرشاخه رودخانه ارس بوده دارای تلاب های متعدد بوده و در فصول مختلف سال پذیرای پرندگان است.

کد مطلب 1513459

