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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

صلاحی:

اجرا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجتناب ناپذیر بود

اجرا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجتناب ناپذیر بود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای تغییر ساختار نظام تعلیم و تربیت کشور اجتناب ناپذیر بود چرا که برطرف کردن اشکالات جامعه با اصلاح سیستم آموزشی میسر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر پنجشنبه در همایش سند تحول ملی آموزش و پرورش اظهار داشت: در نظام کشور دستگاهی مهمتر از آموزش و پرورش نداریم.

وی افزود: مشهد با 6 میلیون جمعیت و 27 شهرستان پایتخت معنوی کشور و خراسان رضوی پس از تهران با 116 هزار کیلومتر وسعت بزرگترین استان کشور است.

رئیس شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان داشت: در این استان 10 هزار و 500 واحد آموزشی وجود دارد.

وی گفت: هم اکنون 80 هزار معلم در این استان به یک میلیون 0 140 هزار دانش آموزش خدمات آموزشی ارائه می دهند و این در حالی است که بزرگترین اداه استان، 2 تا 3 هزار نفر بیشتر کارمند ندارد.

وی با اشاره به جایگاه عظیم سیستم آموزشی کشور نسبت به هدایت انسانها که بزرگترین آموزه دینی اسلامی است اظهار داشت: بر هر مسئولی واجب است وقت زیادی صرف امور و کمک به آموزش و پرورش کند تا اشکالات جامعه برطرف شود.

وی افزود: استانداران و فرمانداران باید در هفته 2 ساعت به کلاس درس بروند تا با محک زدن توان معلمی خود ببینند فرزندانشان چه می آموزند که ذکات علم، آموزش به دیگران است.

کد مطلب 1513460

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