اجرا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجتناب ناپذیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر پنجشنبه در همایش سند تحول ملی آموزش و پرورش اظهار داشت: در نظام کشور دستگاهی مهمتر از آموزش و پرورش نداریم.

وی افزود: مشهد با 6 میلیون جمعیت و 27 شهرستان پایتخت معنوی کشور و خراسان رضوی پس از تهران با 116 هزار کیلومتر وسعت بزرگترین استان کشور است.

رئیس شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان داشت: در این استان 10 هزار و 500 واحد آموزشی وجود دارد.

وی گفت: هم اکنون 80 هزار معلم در این استان به یک میلیون 0 140 هزار دانش آموزش خدمات آموزشی ارائه می دهند و این در حالی است که بزرگترین اداه استان، 2 تا 3 هزار نفر بیشتر کارمند ندارد.

وی با اشاره به جایگاه عظیم سیستم آموزشی کشور نسبت به هدایت انسانها که بزرگترین آموزه دینی اسلامی است اظهار داشت: بر هر مسئولی واجب است وقت زیادی صرف امور و کمک به آموزش و پرورش کند تا اشکالات جامعه برطرف شود.

وی افزود: استانداران و فرمانداران باید در هفته 2 ساعت به کلاس درس بروند تا با محک زدن توان معلمی خود ببینند فرزندانشان چه می آموزند که ذکات علم، آموزش به دیگران است.