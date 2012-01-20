به گزارش خبرنگار مهر، آزمون فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور با پذیرش 103هزار داوطلب دقایقی پیش در نوبت صبح به پایان رسید.

همچنین از ساعت 14:30 امروز جمعه 30 دی ماه، 2 آزمون کارشناسی ارشد با 86 هزار نفر پذیرش و کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته) با پذیرش 7 هزار نفر، برگزار می شود.

به گزارش مهر، هر چند در مقطع فراگیر کاردانی به کارشناسی دانشگاه پیام نور بیش از 4 هزار داوطلب ثبت نام کرده اند اما ظرفیت پذیرش، بیش از 7 هزار نفر از سوی این دانشگاه اعلام شده است.

پیش از این نیز، عبدالله معتمدی - معاون آموزش دانشگاه پیام نور اعلام کرده بود که تمام داوطلبان این مقطع پذیرفته می شوند.

به گزارش مهر، 3 آزمون فراگیر پیام نور در 175 شهر کشور در حال برگزاری است و نتایج نهایی هفته نخست اسفند ماه سال جاری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.