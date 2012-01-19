بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تجهیز شد

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه با استقرار این وسایل بخشی از مشکلات بیماران کاهش یافته و از ارجاع بیماران به شهر سمنان جلوگیری می شود، گفت: هزینه های این دستگاه ها بالغ بر 700 میلیون ریال بوده که 300 میلیون ریال آن توسط یک خیر نیکوکار بنام عباس لقائی اهداء شده است.

وی همچنین از مجهز شدن این بیمارستان به دستگاه پرتابل رادیو لوژی و دیالیز در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس بیمارستان 15خرداد مهدیشهر همچنین با اشاره به اینکه این بیمارستان نیاز به وسایل و امکانات آزمایشگاهی و دستگاههای مونیتورینگ هم دارد اظهار امیدواری کرد که با مساعدت دانشگاه علوم پزشکی سمنان تا تجهیزات مورد نیاز برای این بیمارستان خریداری شود.

حسینی تاکید کرد: با تجهیز این بیمارستان ضمن ارائه بهتر خدمات به بیماران، از ارجاع آنان به بیمارستانها و آزمایشگاههای شهرستانهای همجوار جلوگیری می شود.

بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر دارای اتاق عمل جراحی، CCU، فیزو تراپی، دندانپزشکی، اطفال، جراحی زنان و زایمان، آزمایشگاه و 38 تخت بستری می باشد.