رویای مریخی روسها شکست خورد/ کشف کوچکترین قورباغه و یک پنگوئن زال

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته ای که گذشت محققان موفق به کشف و مشاهده دو گونه عجیب در دنیای حیوانات شدند، یکی از این گونه ها در گینه نو و دیگری در قطب ردیابی شده اند.

پنگوئن زال و قورباغه 7 میلیمتری

تیمی آمریکایی موفق شدند در منطقه "پاپوآ" در گینه نو گونه ای جدید از قورباغه را کشف کنند که گفته می شود کوچکترین قورباغه جهان است. احتمال می رود این قورباغه 7 میلیمتری با نام علمی "پائدوفرین آمائونسیس" کوچکترین دوزیستی باشد که در زمین ساکن است.

دانشمندان بر این باورند ابعاد کوچک بدن این جاندار با نوع زیستگاه های آنها که بر روی برگها یا کف جنگلها است، در ارتباط است. این جانداران به خوبی در میان برگها و کف جنگل استتار می شوند و به گونه ای تکامل یافته اند تا صدایی شبیه به حشرات داشته باشند به این شکل ردیابی این جانداران در جنگل بسیار دشوار خواهد شد.

همچنین طبیعت شناسی به نام "دیوید استفنز" در حاشیه جزیره شتلند جنوبی به صورتی اتفاقی نوعی پنگوئن زال را مشاهده کرد. وی در این سفر به سوی قطب جنوب پنگوئنی سفید را مشاهده کرد که به صورت کامل هم زال نبود بلکه از چشمهای رنگی و الگوی رنگ و رو رفته ای از بدن پنگوئنهای چانه نواری یا Chainstrap برخوردار بود.

جانورشناسان دلیل این بی رنگی پنگوئن را جهش ژنتیکی می دانند که منجر به رقیق شدن رنگهای پر بدن پنگوئن شده است و در نتیجه رنگ سیاره پرهای بدن پنگوئن به صورت یکدست روشن شده و ظاهری به رنگ قهوه ای کمرنگ و مایل به زرد را در پرنده ایجاد کرده است.

شمشیر "ایکس کالیبور" برای ناسا

ناسا تلسکوپ جدیدی با عنوان "ایکس کالیبور" را توسعه دادکه با اندازه گیری قطبی شدگی پرتوهای ایکس می تواند تحولی در نگاه به جهان ایجاد کند. این پروژه عظیم که GEMS نام دارد به خاطر تلسکوپ جدیدی که به پلاریزاسیون (قطبی شدگی) پرتوهای ایکس بسیار حساس است اجرا خواهد شد. این تلسکوپ همراه با یک بالون ایرواستاتیک به ارتفاع 40 کیلومتری حمل می رود.

این تلسکوپ که برگرفته از نام شمشیر افسانه "شاه آرتور و جادوگر مرلین"، "ایکس کالیبور" نام دارد و به پرتوهای ایکس با انرژیهای بین 20 هزار تا 60 هزار الکتروولت حساس است در بهار 2013 یا در پاییز 2014 پرتاب خواهد شد.

شکست رویای مریخی روسها

فضاپیمای بدون سرنشین و 13 تنی فوبوس-گرانت روسها که در 9 نوامبر از پایگاه بیکنور به فضا پرتاب شده بود پس از مدتها سرگردانی در مدار زمین در اتمسفر زمین سوخته و بخشهایی از آن در میان اقیانوس سقوط کرد. مقامات روسی خبر سقوط این فضاپیما را در روز یکشنبه، 15 ژانویه 2012 و راس ساعت 17:45 به وقت گرینویچ اعلام کردند این فضاپیما طی ورودی خارج از کنترل به اتمسفر زمین در هزار و250 کیلومتری غرب شیلی در درون اقیانوس آرام سقوط کرد.

آژانس فضایی روسیه پیش بینی کرده بود که بر خلاف ابعاد بزرگی که این فضاپیما دارد، تنها تکه هایی کوچک از آن از اتمسفر سالم عبور خواهند کرد و آن تکه های سالم نیز اکنون در اعماق اقیانوس آرام قرار گرفته اند. به این شکل تهدید سوخت مسمومی که همواره مقامات و ساکنان مناطق مختلف را نگران می کرد اکنون و با سقوط در میان اقیانوس برطرف شد.

شیوه قرمز رنگ برای لاغری

نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان سوئیسی نشان داد که استفاده از بشقابهای قرمز موجب کم خوری می شود. محققان دانشگاه بیسیل در سوئیس با مطالعه روی 150 داوطلب به تاثیرات رنگ قرمز در رژیم غذایی پی بردند. نتایج بررسیهای این دانشمندان حاکی از آن است که سرو غذا و یا نوشیدنیها به ویژه نوشابه های گازدار در بشقاب و یا لیوان قرمز موجب می شود که فرد کمتر بخورد. در این تحقیقات مشاهده شد افرادی که از لیوان قرمز استفاده کرده بودند در حدود 40 درصد کمتر از کسانی که لیوان آبی را انتخاب کرده بودند نوشابه شیرین نوشیدند.

خیانت از نوع اپلی

بنیانگذار شرکت اپل، "استیو وزنیاک" با تغییر رویکردی جالب توجه اعلام کرده است که طرفدار گوشی های اندرویدی است. به گزارش مهر، با وجود اینکه وزنیاک هنوز کاربر گوشی آی-فن است، معتقد است در موقعیتهایی ویژه از قبیل استفاده از دستورات صوتی و GPS گوشی های اندروید کاربرد بهتری دارند.

وزنیاک در گفتگو با "دیلی بیست" گفت: میزان موفقیتم در استفاده از سیستم سیری آی-فن بسیار کمتر از میزان موفقیتم در هنگام استفاده از سیستم صوتی داخلی اندروید است و این مرا آزار می دهد. من باید در خودروی خود بارها و بارها با صدای بلند تکرار کنم "با خانه استیک "لارک کریک" تماس بگیر" اما در نهایت هم نمی توانم تماس بگیرم. سپس اندرویدم را برداشته و همان جمله را یکبار تکرار می کنم و تماس برقرار می شود. همچنین می توانم به راحتی با اندروید موقعیت یابی کنم.

تولید داروی قلب از یک گل

گروهی از دانشمندان چینی امیدوارند بتوانند از گل سفید کمیابی که برپایه افسانه ها به اکسیر جوانی معروف است دارویی بسازند که در درمان تپش نامنظم قلب موثر است. افسانه های چینی بارها از فواید گل سفیدی با عنوان "تیان شان ژو لیان" سخن گفته اند. برپایه افسانه ها، این گل سفید که در کوهستانهای برفی چین می روید همانند یک اکسیر پرقدرت می تواند زمان مرگ ناشی از افزایش سن را به تاخیر بیندازد.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاههای هنگ کنگ و شانگهای در تلاشند تا از این گل خاردار و چین دار که در اندازه یک آواکادو است داروی جدیدی را برای درمان تپش نامنظم قلب یا انقباض نامنظم رشته های عضلانی شریانی بسازند. این بیماری می تواند خطر بروز سکته مغزی را افزایش دهد.

قطع کنسرت ارکستر فیلارمونیک نیویورک به خاطر یک "آی- فن"

رهبر ارکستر فیلارمونیک نیویورک به خاطر زنگ ساعت "آی- فن" یکی از تماشاچیان مجبور شد تا زمانی که زنگ خاموش شود برنامه را قطع کند. زنگ ساعت "آی- فن" این شهروند به صورت "پیش فرض" (default) کوک شده بود. زمانی که این فرد به کنسرت رفت دستگاه خود را در حالت سکوت گذاشت اما این موضوع را نمی دانست که زنگ ساعت "آی- فن" در هر شرایطی می نوازد و از وضعیت حالت "سکوت" پیروی نمی کند.

به این ترتیب، دستگاه ناگهان شروع به نواختن کرد. "آلن گیلبرت"، رهبر ارکستر پس از شنیدن صدای زنگ موبایل، برنامه را قطع کرد و منتظر شد تا زنگ متوقف شود. این انتظار چند دقیقه ای به طول انجامید چون، مالک "آی- فن" که به خاطر شرمندگی ناشی از موقعیت ایجاد شده دستپاچه شده بود تنها پس از مدتی توانست منشای صدای زنگ را شناسایی کند. پس از درز این خبر به بیرون از سالن اجرای کنسرت، کارشناسان مهندسان اپل را مسئول وقایعی از این دست دانستند و عنوان کردند اینکه زنگ ساعت به صورت پیش فرض حتی در حالت سکوت نیز بنوازد انتخاب اشتباهی است.