برخورد با تخلفات اداری در اردبیل افزایش یافته است/کاهش شکایات مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دلیر گلستان روز پنج شنبه با اشاره به گزارش مهر در خصوص افزایش تخلفات اداری در اردبیل اظهار داشت: تخلفات اداری در استان با پیگیریهای استاندار اردبیل و بررسی آن از سوی بازرسان و کارشناسان استانداری هم اکنون کاهش چشمگیری داشته است.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی نیرو در بعضی از سازمانهای این استان جذب شده بود، افزود: این موارد با پیگیریهای جدی استاندار اردبیل نه تنها به طور کامل پیشگیری شده، بلکه ضمن برخورد با تعدادی از مدیران، از ادامه کار چنین نیروهایی که با تبعیض جذب شده بود، ممانعت به عمل آمده است.

مدیر دفتر ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی استانداری اخراج نیرویی که در مرحله گزینش با تبعیض جایگزین فرد دیگری شده بود، برخورد با تخلف تغییر غیر قانونی پست سازمانی نیروها، برخورد قاطع با حیف و میل اموال دولتی و... را از جمله تخلفاتی دانست که در این مدت از سوی استاندار اردبیل به شدت برخورد شده است.

وی همچنین جلوگیری از ادامه کار تعدادی از نیروهای باز خرید شده و بازنشسته در سازمانهای دولتی با این هدف ایجاد فرصت برای اشتغال نیروهای جوان تحصیل کرده استان را از دیگر موارد برخورد با تخلفات دستگاه های دولتی استان برشمرد.

دلیر گلستان با اشاره به صدور دستور پیگیری شکایت به تعداد 388 فقره توسط استاندار اردبیل از سوی دفتر بازرسی به عنوان دیگر اقدامات برای جلوگیری از تخلفات اداری یادآور شد: نتیجه این رفتارهای عدالت محور باعث کاهش تخلفات اداری در سازمانها شده است.

وی در مقایسه این کاهش تخلفات، به آمارهای تعداد مراجعین حضوری به دفتر بازرسی استانداری اردبیل طی آذر و دی ماه سال 89 و سال جاری اشاره کرد و ابراز داشت: در دو ماه آذر و دی ماه 89 تعداد مراجعین حضوری سه هزار و 149 نفر بودند که این میزان امسال به سه هزار و 174 نفر رسیده است.

این مسئول تعداد تماس تلفنی با سامانه 111 استانداری را طی سال 89 و در همان مدت 47 هزار و 924 مورد عنوان کرد و تصریح کرد: در سال جاری این تعداد به 11 هزار و 877 مورد رسیده که کاهش چشمگیری را نشان می دهد.

وی با اشاره به کاهش 100 درصدی آمار شکایات تقدیمی به رئیس جمهوری در دور سوم و چهارم سفر استانی عنوان کرد: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان اردبیل 285 هزار نامه مردمی جمع آوری شد که این رقم در دور چهارم سفر هیئت دولت 143 هزار نامه بود که کاهش 100 درصدی داشته است.

