محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مذاکرات آتی جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5، اظهار داشت: ما در این مذاکرات به هیچ عنوان در خصوص بحث هسته ای شدنمان گفتگو نمی کنیم چرا که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی مسیر هسته ای شدن را طی کرده و هر گونه مذاکره در خصوص این حق قانونی منتفی است.

وی در بیان موضوعاتی که در این مذاکرات می تواند مورد گفتگو و مذاکره قرار گیرند، به محورهایی چون تعاملات و نقاط مشترک و بسته های پیشنهادی دو طرف، همکاری و تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی، اشاره کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در خصوص نامه اخیر اوباما به رهبر معظم انقلاب، گفت: گویا در این نامه به موضوع تنگه هرمز اشاره شده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و فاصله آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، هر گونه اظهار نظر و تصمیم گیری آمریکا در این باره مضحک است چرا که این تنگه جزو خاک و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و تصمیم گیری در خصوص بازماندن و یا انسداد آن به عهده ایران است که با توجه به منافع ملی در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد و منتظر نامه های آقای اوباما در این باره نمی نشینیم.

این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از سیاست های خصمانه آمریکا در قبال کشورمان، گفت: میان نامه دادن رئیس جمهور آمریکا و خوی استکباری این کشور هیچ سنخیتی وجود ندارد. آمریکا ابتدا باید از این خوی استکباری و زورگویی دست بردارد سپس اقدام به نامه نگاری کند. جمهوری اسلامی ایران نمی تواند از یک سو در به علت سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران شاهد پرپر شدن جوانان و نخبگان خود باشد و از سوی دیگر به این نامه ها پاسخ دهد.

وی خاطر نشان کرد: آنها قبل از آنکه بخواهند نامه نگاری کنند ابتدا باید زوایای عملکرد خود را بسنجند. برچه اساس و مجوزی اقدام به ترور دانشمندان ما می کنند؟ آنگاه در نامه هایشان درخواست می کنند که ایران تنگه هرمز را نبندد؟

نماینده شازند در مجلس به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص سیاست های آمریکا در قبال ایران، اشاره کرد و گفت: این نامه شبیه همان پنجه چدنی است که روی آن را یک دستکش مخملی پوشانده اند. آنها اگر نامه می دهند و منتظر پاسخ هستند باید از خوی و صفت استکباری و صهیونیستی خودشان دست بردارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: آنها باید موضع خود را روشن کنند که چرا از یک سو اقدام به اعزام هواپیمای جاسوسی به حریم هوایی ایران می کنند، ترور و حذف فیزیکی نخبگان ایرانی را در دستور کار خود قرار می دهند و از سوی دیگر درخواست تعامل دارند؟