برنامه های آموزش و پرورش خراسان رضوی 100 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی فخریان قبل از ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مشهد تصریح کرد: بهترین خادمی در عرصه ملکوتی امام رضا(ع) خدمت به نسل آینده و در دست مدیران و معلمان این استان است.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان با بیان اینکه از ابتدای سال 9 جلسه شورای آموزش و پرورش در استان تشکیل شده است، افزود: در مناطق و شهرستانها نیز 4 شورا تشکیل شده و فرمانداران اهتمام دارند که با سرعت بیشتری همکاری و همیاری مجموعه های فرهنگی و ادارات استان را برای پیشبرد اهداف آموزش و پروش یاری رسانند.

فخریان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال تحصیلی 89-90، 22 برگزیده کشوری در المپیادها داشته است، افزود: در جشنواره خوارزمی، قرآن و نهج البلاغه نیز 33 نفر از دانش آموزان استان در کشور درخشیدند.

وی گفت: پس از 15 سال یک نفر برتر کنکور سراسری از این استان بوده و در ورزش نیز 5 رتبه ممتاز کشوری از آن خراسان رضوی بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش سند بنیادین آموزش و پرورش را نقطه عطفی برای شناسایی جایگاه آموزش در استان دانست و بیان داشت: 140 نفر از کارشناسان این اداره در اردوی دو روزه به صورت کمی و کیفی با حضور در قطبهای آموزش و پرورش استان، 30 منطقه را در عرض 40 روز بازدید و کارشناسان 2 هزار مدرسه را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دادند.

وی شناسایی امکانات صف و شناسایی نیروهای مستعد و همچنین عملیاتی ساختن سند تحول را در ابتدای کار یادآور شد و گفت: حضور و حرکت هادی وزیر پشتوانه معلمی و قانون گذاری ایشان، تضمین کننده افق روشن نظام آموزشی است.