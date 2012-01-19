دروازه ارگ سمنان مرمت شد

حمید یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح مقاوم سازی بنای تاریخی ارگ سمنان در 2 مرحله آغاز شده بود که در فاز اول با انجام حذف رطوبت سازه، شستشوی بنا برای تمیز شدن و مرمت کاشی ها انجام شد.

وی با بیان اینکه در فاز دوم مرمت این بنای تاریخی با انجام فعالیتهایی از جمله ایجاد سکوی استقرار در پای هر مناره برای انجام علملیات استحکام بخشی و مقاوم سازی مناره ها انجام شده است افزود: با مرمت و مقاوم سازی، این بنای تاریخی تا 300 سال آینده مقاوم سازی میشود.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سمنان هزینه مقاوم سازی دروازه ارگ سمنان را بیش از دو میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در صورت اجرا نشدن مرمت ارگ سمنان، این اثر تاریخی طی سالهای آینده بر اثر نفوذ رطوبت و سایر عوامل طبیعی تخریب و از بین می رفت.

به گفته یزدانی دهه فجرامسال کار مرمت و نوسازی ارگ سمنان به اتمام می رسد.