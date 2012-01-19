فرستاده آمریکایی رانده شده از پاکستان به دهلی نو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مارک گراسمن" فرستاده ویژه آمریکا که برای گفتگو در مورد تنشهای بوجود آمده میان واشنگتن و اسلام آباد قصد عزیمت به پاکستان را داشت با مخالفت مقامات این کشور نتوانست وارد اسلام آباد شود.

بر این اساس گراسمن قرار بود در بحبوحه اختلافات ایالات متحده با دولت پاکستان به این کشور سفر و با مقامات آن دیدار و گفتگو کند. با این حال اسلام آباد ضمن مخالفت با این سفر از بازنگری روابط خود با واشنگتن بدلیل رویدادهای ماههای اخیر خبر داد.

در همین حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد گراسمن روز جمعه وارد پایتخت هند، رقیب پاکستان و حامی دولت افغانستان می شود. به گفته "ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گراسمن قصد ندارد هیچ پیامی را در این سفر به مقامات اسلام آباد برساند.

وی تاکید کرد واشنگتن موافق توقف فرستاده خود در اسلام آباد به منظور گفتگو در مورد مناسبات دو جانبه بود اما مقصد این سفر از ابتدا دهلی نو بوده است. نولاند در عین حال از تلاشهای هند برای بهبود شرایط افغانستان از جمله کمک اخیر 2 میلیارد دلاری اش به پروژه آموزش نیروهای نظامی افغان استقبال می کند.

گفتنی است پس از حمله هوایی ناتو به مرز پاکستان در روز بیست و ششم نوامبر که به کشته شدن 24 نظامی این کشور انجامید، اسلام آباد خواستار توقف این حملات و عذرخواهی واشنگتن شده، خواسته ای که تا کنون بی پاسخ مانده است.