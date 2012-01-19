صادرات زنجان رشد 100 درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر،فیروز احمدی ظهر پنج شنبه در جلسه تعزیرات حکومتی افزود: کشور از نظر صادرات و واردات کالا در بهترین شرایط ممکن قرار دارد.

وی ادامه داد: علی‌رغم تهدیدات و تحریم‌های صورت گرفته، هر روز در کشور شاهد پیشرفت هستیم که این موضوع نشان‌دهنده تلاش مردم در پیشبرد اهداف نظام است.

احمدی با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در رابطه با کاهش فاصله طبقاتی است، افزود: خوشبختانه در این رابطه دستاوردهای خوبی عاید کشور شده است و دولت در صدد است با همکاری مردم، مرحله دوم از این قانون را به مرحله اجرا درآورد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان به ضرورت نظارت بر بازار از سوی ناظران نیز اشاره کرد و یادآور شد: باید به همه حوزه‌ها اشرافیت داشت و اگر در موردی مشکل وجود داشت، موارد را با مردم در جریان گذاشت و معتقدیم می‌توان در چنین شرایطی از مواضع‌مان نیز عقب‌نشینی کرد.

احمدی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها افزود: موارد باید بررسی شود و اگر تخلفی صورت می‌گیرد، این طرح تعطیل شود.