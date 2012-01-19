چند رسانه ای شدن دانش آموزان در سند ملی تحول نظام آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی قبل از ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مشهد خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور تصریح کرد: با روند 5 ساله تغییر کتابهای درسی، مفاهیم را کابردی عملیاتی، کارگاهی و آزمایشگاهی خواهیم ساخت.

وی افزود: از دو سال پیش که طی سه مرحله سند تحول مورد بررسی قرار گرفته است، هشت ماه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر بود و پس از 22 جلسه به تصویب رسید.

کتاب های پایه اول ابتدایی امسال تغییر می کند

وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال در حال تغییر کتابهای پایه اول ابتدایی هستیم و سال آینده کتاب های دوم و ششم ابتدایی را تغییر خواهیم داد.

وی با اشاره به اصل تغییر روشهای تدریس کهنه و ناکارآمد فعلی در نظام مبتی بر سند چشم انداز آینده، هوشمند سازی مدارس را زیربنای کار تعلیم و تربیت معرفی کرد.

حاجی بابایی با بیان اینکه در سال جاری 100 میلیارد تومان در کشور جهت تجهیز فن آوری مدارس از دولت مصوبه دریافت کرده است افزود: استانداران و فرمانداران نیز باید تمام کوشش خود را مبنی بر هوشمند سازی مدارس به کار گیرند.