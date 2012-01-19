ایران تهدید نیست/ آمریکا از "مداخله وجنگ" به "توافق وهمکاری" رو بیاورد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویلیام دی هارتونگ" از کارشناسان تسلیحاتی در آمریکا و رئیس مرکز"Arms Trade Resource " در انستیتو سیاست جهانی نیویورک در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ" اظهار داشت: هیچ کشوری در دنیا این طور نمی گوید که ما باید در شرایطی باشیم که بتوانیم هم زمان در دو جبهه بجنگیم، اما در واشنگتن این یک اظهار نظر قابل قبول می باشد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: آنچه که درعراق و افغانستان اتفاق افتاده آمریکا را ضعیف کرده است. عراق هم در لبه پرتگاه قرار گرفته و مشخص نیست که آیا یک دموکراسی واقعی در این کشور برپا می شود. کاملا مشخص بود که جنگ عراق بنا بر فرضیات نادرستی شروع شد. در افغانستان نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که با برگشت نیروهای آمریکایی شرایط این کشور بهتر شود.

هارتونگ در ادامه خاطر نشان کرد: بسیاری از مردم آمریکا این احساس را دارند که امور در مسیر نادرستی در جریان است.



وی در بخش دیگری از این مطلب در پاسخ به این پرسش که آیا شما در استراتژی نظامی جدید اوباما تغییری را می یابید اظهار داشت: وی برخی ایده های اصلاحی را مطرح کرده از جمله اینکه دیگر خواهان هیچ جنگ زمینی گسترده ای مانند عراق و افغانستان نخواهد بود. اوباما همچنین بر دیپلماسی و تقویت اقتصاد تاکید دارد، اما نقطه ضعف و ایراد کار وی این است که همچنان به این ایده پایبند است که آمریکا باید این شایستگی را داشته باشد که تقریبا در همه دنیا مداخله کند.

این کارشناس آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: آمریکا باید در مسیر کاهش نیروهای امنیتی خود قدم بردارد و بستن برخی از پایگاههای نظامی خود در سراسر دنیا را مدنظر قرار دهد. ایالات متحده باید این موضوع را بپذیرد که نباید بدون شرط هر نبردی را که می خواهد در دنیا به راه بیاندازد.

وی افزود: آمریکا باید نشان دهد که فقط یک بازیگر در بین بسیاری بازیگران دیگر است. اوباما هم باید این مسئله را بپذیرد که در مسیر توافق و همکاری بیشتر با دیگر کشورها باید قدم بگذارد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه با وجود استراتژی نظامی جدید آمریکا و کاهش بودجه نظامی اما هنوز پول زیادی در اختیار شرکت های تسلیحاتی و نیروهای امنیتی آمریکا قرار دارد همچنین خاطر نشان کرد که با وجود کاهش بودجه نظامی اما همزمان بودجه در زمینه های دیگر از جمله جنگهای سایبری افزایش پیدا کرده است. این صنعت در آمریکا یک لابی قدرتمند دارد.

این کارشناس تسلیحاتی در آمریکا در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکاییها پایگاههای نظامی خود در اروپا را همچنان حفظ کرده اند اظهار داشت: برای اینکه به مناطقی از خاورمیانه و شمال آفریقا که پتانسیل برپایی جنگ را دارند نزدیک باشند.

وی با تاکید بر اینکه من ایران را یک تهدید مستقیم برای آمریکا نمی بینم خاطر نشان کرد که گزینه نظامی علیه تهران یک تصمیم فاجعه بار است.