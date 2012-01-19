به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی جعفر سبحانی در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه برگزاری چنین نمایشگاهی را مایه مباهات برای ایران اسلامی دانست و اظهار داشت: نمایشگاه کتاب حوزه با ارائه آثار متنوع مایه سرافرازی است.
وی با اشاره به پیشرفت چاپ و نشر در کشور طی سالهای اخیر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: امروز شاهد هستیم که در همه موضوعات کتابها چاپ و منتشر شدهاند و همه افراد میتوانند طبق سلیقه و نیاز خود نسبت به تهیه کتاب اقدام کنند.
این استاد حوزه ضرورت برگزاری نمایشگاههای کتاب به ویژه نمایشگاههای تخصصی را مورد تاکید قرار داد و افزود: دومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه از تنوع موضوعی برخوردار بود و در این نمایشگاه هر شخصی میتوانست در عرصه کتابهای دینی و حوزوی گمشده خود را بیابد.
وی با اشاره به اهمیت همکاری حوزههای علمیه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این همکاری موجب میشود که ما شاهد برگزاری هرچه بهتر نمایشگاههای کتاب به ویژه نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه باشیم.
آیتالله سبحانی حضور ناشران خارجی در دومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه را مورد توجه قرار داد و گفت: ناشران خارجی بیشتر در نمایشگاه بین المللی کتاب حاضر شده و به ارائه آثار خود میپردازند ولی ناشران خارجی که در این نمایشگاه شرکت کردهاند توانستهاند آثار قابل توجهی را به حوزویان عرضه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم بر همکاری هرچه بیشتر حوزههای علمیه و وزارت ارشاد در برگزاری نمایشگاههای کتاب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی جعفر سبحانی در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه برگزاری چنین نمایشگاهی را مایه مباهات برای ایران اسلامی دانست و اظهار داشت: نمایشگاه کتاب حوزه با ارائه آثار متنوع مایه سرافرازی است.
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