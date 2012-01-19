تاکید بر ایجاد نمایشگاه دائمی کتب حوزوی/ فرهنگ مطالعه نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه کتاب حوزه اظهار کرد: نبود یک نماشگاه دائمی کتاب تخصصی حوزوی یکی از خلاء‌های موجود در استان قم است.



آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی با اشاره به فعالیت مراکز متعدد پژوهشی حوزوی در قم افزود: استادان گرانقدری نیز در این مراکز مشغول به کار بوده و در طول یک ماه کتاب‌های بسیار ارزشمندی را منتشر می کنند به همین دلیل امکان یافتن تمام این آثار برای طلاب و محققین وجود نداشته و آنها وقت کافی برای پیدا کردن کتاب‌های مورد نظر خود را در میان کتاب فروشی‌های مختلف ندارند.



عضو جامعه مدرسین حوزه ابراز کرد: در گذشته محققان و روحانیون برای تهیه منابع مورد نیاز خود تنها یک بار در طول سال به کتاب فروشی‌ها مراجعه می‌کردند اما در شرایط کنونی و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز رشد و بالندگی حوزه‌های علمیه، همه روزه آثار جدیدی در مراکز پژوهشی حوزوی تدوین شده و استادان این مراکز به طور دائم در حال تألیف و تحقیق در علوم حوزوی هستند.



وی با اشاره به پیشنهاد آیت الله فاضل لنکرانی در زمینه ضرورت تشکیل نمایشگاهی دائمی برای عرضه محصولات حوزه علمیه از گذشته تاکنون گفت: این اقدام موجب آشنایی همه شهروندان قمی و نیز زائران و مسافران به این شهر با محصولات علمی حوزوی خواهد شد.



آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرد: برپایی نمایشگاه دائمی کتب حوزوی سبب شکوه و عظمت بالایی برای شهر قم می شود زیرا آثار علمی حوزوی زمینه ساز رشد جهان اسلام بوده و امروزه شاهد هستیم کتاب‌های دینی حوزه علمیه در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه تشکیل نمایشگاه دائمی کتاب پایگاهی برای طلاب علوم دینی به منظور آگاهی از تازه‌های علمی فراهم می‌کند افزود: مرکز اصلی تصمیم گیری برای این کار مدیریت حوزه علمیه است و مسئولان اجرایی و فرهنگی استان قم نیز باید با همراهی این مرکز، مجموعه ای دائمی به منظور تشکیل نمایشگاه کتاب حوزوی را احداث کنند تا آثار فراوان آن هویدا شود.

فرهنگ مطالعه در کشور نهادینه شود



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه کتاب تخصصی حوزه اظهار کرد: قم شهر علم و فرهنگ بوده و بزرگ‌ترین حوزه علمیه جهان اسلام در آن دایر است.



حجت الاسلام علی بنایی افزود: نظیر حوزه علمیه قم در هیچ نقطه از جهان وجود ندارد بنابراین به روز رسانی اطلاعات طلاب و روحانیون و نیز استادان حاضر در این مرکز یکی از نیازهای ضروری بوده و محققان حوزوی باید در جریان تازه ترین اطلاعات و محصولات مربوط به مباحث دینی خود قرار گیرند.



نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای در نظر گرفته شده برای قرارگیری کتاب‌های حوزوی در سبد فرهنگی خانوار گفت: کتاب در فرهنگ عمومی جامعه ما دچار مهجوریت بوده و با وجود تبلیغات فراوانی که در این زمینه صورت می‌گیرد اما هنوز نقش خود را به درستی در میان افراد پیدا نکرده است.



وی با بیان اینکه حذف یارانه کاغذ و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاثیر مستقیمی بر نشر کتاب و محصولات فرهنگی دارد، افزود: در کنار این مسائل باید به مسئله فرهنگ سازی صحیح و گسترش مطالعه در میان قشرهای مختلف مردم توجه ویژه‌ای صورت گیرد.



بنایی خواستار تلاش مسئولان برای بروز علاقه ذاتی افراد جامعه به مطالعه شد و ابراز کرد: در این زمینه نیازمند سرمایه گذاری و فرهنگ سازی درست با استفاده از ظرفیت‌های موجود هستیم.



قم به بازار نشر کتاب و معارف دین تبدیل شود



مدیرکل تبلیغات اسلامی قم نیز در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه تخصصی حوزه گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری این نمایشگاه، اما از شهر مقدس قم که دارای جایگاهی بین‌المللی و جهانی توقعات و انتظارات بیش از این است.



حجت الاسلام عباس اسکندری با بیان اینکه در این راستا پیشنهاد بنده احداث نمایشگاه دائمی کتاب دین با ابعاد بسیار گسترده‌ در مجموعه بلوار پیامبر اعظم(ص) است، افزود: بلوار پیامبر اعظم(ص) مسیری است که زائران زیادی از داخل و خارجی کشور به جهت وجود بارگاه کریمه اهل بیت(س) و مسجد مقدس جمکران از آن عبور دارند.



وی افزود: هم اکنون فرصت مناسبی است که فضایی 100 هزار متری با همه امکانات و نیازمندی‌ها برای برپایی چنین نمایشگاهی اختصاص یابد و فضایی در شأن قم و حوزه دین طراحی شود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی قم با اشاره به زائر پذیر بودن شهر کریمه اهل بیت(س) افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا کتاب به عنوان بهترین سوغات قم مطرح شود.



حجت الاسلام اسکندری افزود: نمایشگاه دائمی کتاب قم نباید تنها فضای عرضه کتاب باشد بلکه باید این مجموعه فرهنگی با برگزاری نشست‌های پاسخگویی به سئوالات و شبهات و برگزاری جلساتی با حضور شخصیت‌ها و علما به تولید و عرضه علم بپردازد.



وی با بیان اینکه در حال حاضر در عصر فناوری و اطلاعات قرار داریم گفت: همانطوری که در علوم و فناوری عزیزان دانشگاهی ما طی سال‌‌های اخیر بسیار موفق عمل کردند باید همین اتفاق در حوزه دین و در حوزه علمیه رخ دهد و قم به بازار نشر کتاب و معارف تبدیل شود.

عرضه تفسیر قرآن مهر در دومین نمایشگاه کتاب حوزه



انتشارات مشهور با بیش از 60 عنوان از جدیدترین آثار خود در دومین نمایشگاه کتاب حوزه حضور یافته است.



مباحث دینی مانند دعا، احکام، زندگی ائمه اطهار(ع)، هنر دینی، عرفان اسلامی و علوم قرآنی از جمله موضوعات کتاب‌های عرضه شده توسط این ناشر است که در این میان می‌توان به کتاب "عرفان و عبادت" اشاره کرد که شامل عناوینی چون عرفان و عرفا، ذکرهای موثر از ائمه معصومین، حقیقت و روح نماز و توبه و استغفار است.



"قرآن و هنر"، "سرّ آیه‌های وحی" و "علل پیشرفت و انحطاط جامعه در کلام علی" از دیگر کتاب‌هایی هستند که در غرفه انتشارات مشهور به چشم می‌خورد.



یکی از آثار شاخص عرضه شده در دومین نمایشگاه کتاب حوزه توسط انتشارات دلیل ما، مجموعه 22 جلدی تفسیر قرآن با عنوان "مهر" است که با تخفیف ویژه در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.



پژوهشگران و محققینی که در رابطه با موضوعات دینی و مذهبی مشغول به فعالیت هستند نیز می‌توانند نسبت به تهیه دو اثر ارزشمند "فرهنگ نامه حج" و "فرهنگ الفبایی موعودنامه" اقدام کنند که توسط انتشارات مشهور چاپ و در دومین نمایشگاه کتاب حوزه عرضه می‌شود.



عرضه کتب برگزیده کنگره امام رضا در نمایشگاه کتاب حوزه



انتشارات انصاری با بیش از 100 عنوان کتاب شامل 20 اثر چاپ نخست خود در دومین نمایشگاه کتاب حوزه شرکت کرده است.



"ادب حضور" یکی از آثار شاخصی است که در زمینه عرفان و مسائل اجتماعی توسط این ناشر به چاپ رسیده و شامل ترجمه کامل کتاب مشهور "فلاح السائل" است.



پرداختن به زندگی مراجع و علمای شیعه بخش دیگری از موضوعات کتب چاپ شده توسط انتشارات انصاری است که در این زمینه می‌توان به "فریادگر توحید" اشاره کرد که دارای عناوینی چون زندگی نامه آیت الله بهجت و دستورالعمل‌های دینی و عرفانی این شخصیت گرانقدر جهان تشیع است.



کتاب "منازل الآخرة" همراه با تحقیق و ویرایش جدید یکی دیگر از آثاری است که توسط این ناشر در دومین نمایشگاه کتاب حوزه عرضه می‌شود.



انتشارات انصاری با تجربه طولانی در زمینه چاپ کتاب‌های مذهبی دارای چندین اثر برگزیده در کنگره ملی امام رضا(ع) است که تمام این کتاب‌ها با تخفیف ویژه در اختیار بازدیدکنندگان از دومین نمایشگاه کتاب حوزه قرار گرفته است.



از عناوین موجود در این مجموعه می‌توان به "درآمدی بر فقه رضوی" و "امام رضا در آینه قرآن و عترت" اشاره کرد.

عرضه بیش از 650 عنوان کتاب توسط انتشارات دلیل ما



غرفه انتشارات دلیل ما بیش از 650 عنوان کتاب شامل 20 اثر چاپ نخست را در دومین نمایشگاه کتاب حوزه در معرض بازدیدکنندگان از این غرفه قرار داده است.



"موسوعه الکبری عن فاطمة الزهرا" در 25 جلد یکی از آثار شاخصی است که توسط این ناشر به چاپ رسیده است ضمن اینکه تفسیر ارزشمند "کنز الغرائب" نیز در قالب مجموعه‌ای 17 جلدی در این غرفه به چشم می‌خورد که با استقبال خوب طلاب و محققان علوم دینی مواجه شده است.



مجموعه 14 جلدی "موسوعه ابن ادریس" و مجموعه کتاب‌های محمد رضا حکیمی در موضوعات گوناگون از دیگر آثاری هستند که انتشارات دلیل ما اقدام به تدوین و چاپ آنها کرده و مراجعه کنندگان به دومین نمایشگاه کتاب حوزه می‌توانند نسبت به تهیه آنها از این غرفه اقدام کنند.



پرداختن به شبهات زندگی اهل بیت(ع) نیز از دیگر مواردی است که انتشارات دلیل ما نسبت به چاپ کتاب‌هایی در این زمینه اقدام کرده است که از آن جمله می‌توان به کتاب "نام خلفا بر فرزندان امامان" اشاره کرد که به صورت پژوهشی این مسئله را مورد واکاوی قرار می‌دهد.



دومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه که از بیست و دوم دی ماه در مجتمع فرهنگی امام خمینی قم برپا شده است با استقبال گسترده طلاب،‌ فضلا و استادان حوزه‌های علمیه روبه‌رو شد.



مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت الله مقتدایی و اعضای جامعه مدرسین و علمای حوزه و همچنین نویسندگان، اندیشمندان و مولفان کتب حوزوی برگزار شد و امروز 29 دیماه به کار خود پایان می‌دهد.





