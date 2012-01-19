مجلس یادبود دانشمند شهید احمدی روشن در قم برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از طلاب و فضلای همدانی قبل از ظهر پنج شنبه با برپایی مجلس یادبودی در بیت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی گرد هم آمدند و ضمن تجدید میثاق با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی با خانواده دانشمند شهید مصطفی احمدی روشن اعلام همدردی کردند.



در این مراسم آیت الله گرامی، حجت الاسلام سید حسن اکبری، نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) استان قم، حجازی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، نماینده بیت آیت الله العظمی علوی گرگانی و جمعی از طلاب و فضلای همدانی، سپاهیان و نیروهای انتظامی حضور داشتند.



همچنین طلاب و فضلای همدانی علاوه بر شرکت در این مراسم با صدور اطلاعیه ای انزجار و برائت خود را از سکوت مجامع بین المللی خصوصا دبیر کل سازمان انرژی اتمی اعلام کردند.



در اطلاعیه ای که از سوی جمعی از طلاب و فضلای همدانی صادر شده، آمده است: بار دیگر لابی اردوگاه استکبار و صهیونیسم بین الملل توسط مزدوران داخلی یکی دیگر از فرزندان رشید امت اسلامی شهید مصطفی احمدی روشن را به شهادت رسانید و ایران اسلامی را در سوگ این جهادگر متعهد داغدار کرد.



در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: این دانشمند همدانی در عرصه علم و فناوری از افتخارات ایران اسلامی است که در تاریخ مانند دیگر شهدای دانش هسته ای در آسمان علم و عمل همیشه یادشان در راه پیشرفت و عزت اسلامی جاودان خواهد ماند.



همسنگران شهید روشن راه او را با صلابت بیشتر ادامه خواهند داد



همچنین در این پیام تصریح شده است: تحقیقا دوستان و همسنگران دانشگاهی این شهید عزیز، با پیروی از مقتدای انقلاب اسلامی آیت الله العظمی خامنه ای راه شهیدان که همان راه نهضت علمی و سربلندی جمهوری اسلامی است را با صلابت و سرعت بیشتر ادامه خواهند داد و لحظه ای به خود سستی و خلل راه نخواهند داد.



در بخش دیگری از این اطلاعیه یادآور شده است: ما ضمن محکوم کردن عوامل ترور این دانشمند هسته ای به دشمنان قسم خورده تاکید می کنیم که بر حق مسلم خود پافشاری کرده و هرگز سر تسلیم و سازش در برابر قدرت شیطانی آنان فرود نخواهیم آورد و لحظه ای از آرمان های امام و رهبری عقب نشینی نخواهیم کرد.



جامعه علمی کشور با تلاش و تعهد، آمریکا و اسرائیل را به ذلت خواهد کشاند



در پایان این پیام تاکید شده است: ما اطمینان می دهیم جامعه علمی کشور با تلاش، تعهد و همت خود، آمریکا و اسرائیل را به مذلت خواهد کشاند.



لازم به ذکر است،‌ سخنرانی، مداحی و ذکر مصیبت اهل بیت (ع) از دیگر برنامه های این مراسم بود.