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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

کنستانتین شوالف:

روسیه آماده گسترش روابط علمی با کشور‌های اسلامی است

روسیه آماده گسترش روابط علمی با کشور‌های اسلامی است

قم - خبرگزرای مهر: سفیر روسیه در کشورهای اسلامی با تاکید بر این که تجاوز حقوق ملت‌ها پذیرفتنی نیست، گفت: آموزش‌های اسلامی در سطوح مختلف علمی و اجتماعی برای ما اهمیّت زیادی دارد و ما آماده گسترش روابط علمی با کشور‌های اسلامی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اعلام کرد: کنستانتین شوالف، شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشته است که گفتگوی بین ملت‌ها و ادیان ابتکار به موقعی بود که در دهه گذشته از سوی ایران مطرح شد.

وی با تاکید بر ضرورت تبادل نظر بین رهبران مذهبی، افزود: گسترش تعاملات و تبادل آراء نقش برجسته ای در تحقق اهداف سازمان کنفرانس اسلامی در تقویت روابط دوجانبه و بین المللی دارد.

سفیر روسیه در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با بیان این که نابرابری و عدم رعایت حقوق ملت‌ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست، افزود: بعضی از کشور‌ها با انتساب خود به عنوان تمدن‌های برتر، سعی در تخریب و ضربه زدن به کشورهای دیگر را دارند. 

وی با اشاره به این که ایران دارای تمدن و فرهنگ دیرینه ای است، تصریح کرد: ایران درهمزیستی مسالمت آمیز، رعایت حقوق دیگر کشورها، اتحاد فرهنگی و تقابل با هجمه‌ها و ایستادگی در برابر کشور‌های قدرت طلب همواره ثابت قدم بوده است.

شوالف در پایان، برقراری صلح و امنیت جهانی مستلزم همکاری و تلاش همگان دانست و گفت: امیدواریم شاهد رشد جوامعی با این دیدگاه که همه تمدن‌ها برابر هستند، باشیم.
 

کد مطلب 1513484

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