7 سال پیاپی خشکسالی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مدیریت بحران آب استان بوشهر با اشاره به مشکلات کمآبی در استان اظهار داشت: به دلیل وجود این مشکلات نیمی از نیاز باغداران استان را نتوانستهایم برآورده کنیم.
وی به بحران خشکسالی در سال های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: در سال آبی گذشته شاهد وقوع 26 سیلاب در استان بودیم که اغلب این سیلابها در شرایط خشکسالی به وقوع پیوست.
رجایی با اشاره به کاهش 45 تا 90 درصدی ورودی آب رودخانهها در مسیر اصلی اضافه کرد: با احتساب خشکسالی در سال جاری، هفت سال پیاپی است که با خشکسالی مواجه هستیم و این تعداد سال خشکسالی متوالی در 40 سال اخیر بیسابقه بوده است.
وی میزان بارندگی در سال گذشته را 255 میلیمتر اعلام کرد و گفت: 85 درصد منابع آب سطحی استان بوشهر از خارج از استان تامین میشود. گسترش برداشتهای بالادست باعث کاهش جریان رودخانههای استان شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر ادامه داد: اجرای سد دالکی می تواند تا حدود زیادی مشکلات کمآبی را در استان بوشهر جبران کند. اجرای این سد با پیگیرهای مسئولان ارشد استان در لایحه بودجه دولت قرار گرفته است.
وی خواستار صرفه جوئی و استفاده از روشهای بهینه در مصرف آب خصوصا در بخش کشاورزی شد و گفت: با توجه به کمبود منابع آبی در استان باید با تغییر روشهای سنتی ابیاری ، راندمان مصرف آب را بالا ببریم.
رجایی از هدر رفت منابع اعتباری و مالی، اتخاذ تصمیمات بر اساس اطلاعات ناقص و عدم امکان تعیین اولویتها به عنوان مشکلات این بخش نام برد و افزود: باید با راهاندازی سیستم مدیریت اطلاعات این مشکلات را برطرف کنیم.
وی همچنین به لزوم تامین زیرساختهای لازم برای تامین آب استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: پائین بودن ظرفیت تنظیمی آب سدها و بندهای استان، احتمال خشک شدن نخیلات و باغات پیش از بهرهبرداری از سدهای در دست مطالعه و عدم مهار سیلابهای فصلی و نابهنگام از جمله مشکلات نبود زیرساختها است.
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