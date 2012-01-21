شرکت آب منطقه ای همکاری کند/ حریم رودخانه کرج پاکسازی می شود

ناصر لطفی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جوابیه شرکت آب منطقه ای تهران که شهرداری و بخشداری آسارا را مسئول جمع آوری زباله های حریم رودخانه کرج عنوان کرده بود، با تکرار اظهارات پیشین تاکید کرد: جمع آوری زباله های حریم رودخانه کرج مستلزم استقرار ماموران شهرداری است؛ ولی امور آب اجازه این کار را به شهرداری نمی دهد.

وی افزود: براساس تفاهم نامه امضا شده در اردیبهشت سال گذشته، مسئولیت پاکسازی زباله و پسماند از تونل کندوان تا بیلقان به عهده شهرداری گذاشته شده ولی برای ورود به حاشیه و حریم رودخانه کرج، امور آب ممانعت می کند.

لطفی سیرایی در واکنش به بند دوم این جوابیه با اشاره به اینکه حاشیه رودخانه کرج از تفرجگاههای پراستفاده مردم است، گفت: متاسفانه برخی افراد نسبت به نظافت محیطهای تفریحی عمومی بی توجه هستند و برای جمع آوری زباله های بستر و حریم رودخانه کرج و جلوگیری از ورود پسماند به بستر و سد دریاچه باید با استقرار نیرو و توزیع کیسه زباله بین مردم و... نسبت به فرهنگ سازی در این خصوص اقدام کرد؛ ولی تا زمانیکه نیرویی از شهرداری در این منطقه مستقر نشود، نمی توان کاری کرد.

وی ادامه داد: این شرکت در حالی از جمع آوری پسماندهای حاشیه رودخانه توسط شهرداری سخن می گوید که از استقرار ماموران شهرداری در این محدوده جلوگیری می کند.

وی به امضا تفاهم نامه با بخشداری آسارا و تحویل 60 دستگاه سطل زباله به بخشداری که در بخشی از جوابیه آمده است، اشاره و تصریح کرد: حتی یک عدد از این امکانات در اختیار شهرداری که متولی پاکیزگی شهر است، قرار نگرفته و به دهداری آدران تحویل داده شده است.

رئیس شورای شهر آسارا یادآور شد: شهرداری با خرید 40 عدد سطل زباله 77 لیتری به مکانیزه کردن جمع آوری زباله اقدام کرده است.

به گفته لطفی سیرایی حدود 14 کیلومتر از رودخانه در محدوده قانونی شهرداری و بر این اساس ممانعت شرکت آب منطقه ای تهران بی معنی است.