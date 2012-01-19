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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

عزیزی خواستار شد/

ستاد زیست محیطی صنایع غرب بندرعباس تشکیل شود

ستاد زیست محیطی صنایع غرب بندرعباس تشکیل شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: رفع مشکلات زیست محیطی غرب بندرعباس نیازمند تشکیل یک ستاد فعال با حضور تمامی مدیران صنایع در استان هرمزگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از صنایع پاک و فعالان حوزه محیط زیست استان هرمزگان با تاکید بر توجه ویژه مدیران به مسائل زیست محیطی، عنوان کرد: غرب بندرعباس نیازمند توجه ویژه در مسائل زیست محیطی و سلامت کارکنان و کارگران فعال در این منطقه است.

وی ادامه داد: باید با تشکیل یک ستاد فعال متشکل از تمامی مدیران صنایع، مشکلات غرب بندرعباس با نگاه کلان به موضوعات حوزه صنایع از جمله محیط زیست بررسی و حل شود.

استاندار هرمزگان بر تقویت نگاه زیست محیطی در بین مدیران و مسئولان تاکید کرد و افزود: کاهش آلودگی و توجه به مسائل زیست محیطی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و نباید صنایع نگاه هزینه ای به مسائل زیست محیطی داشته باشند.

عزیزی داشتن نگاه سیستمی و جامع و دور شدن از نگاههای بخشی را لازمه توسعه بیان کرد و گفت: حرکت فرابخشی از الزامات توسعه پایدار است زیرا بخش عظیمی از مشکلات در نگاههای بخشی و حرکتهای جزیره ای ایجاد می شوند و این خود مانعی برای رسیده به اهداف تعیین شده است.

وی نقش محیط زیست را برای رسیدن به توسعه پایدار بی بدیل دانست و اظهار داشت: لازمه توسعه پایدار، موثر و کارآمد داشتن یک نگاه جامع و کامل است و برای رسیدن به این هدف تغییر نگاهها و رویکردها ضروری است.

استاندار هرمزگان بیان داشت: گفتن از هوای پاک در منطقه غرب بندرعباس معنی ندارد و باید این مشکلات با تبیین نظام زیست محیطی رفع شود.

عزیزی تصریح کرد: صنایع باید بدانند که تنها مسئول تولید نیستند بلکه حفظ سلامت و نگاه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی هم از جمله مسئولیتهای آنها است.

وی اضافه کرد: توجه به محیط زیست می تواند فضایی سالم و دور از آلودگی ها را در جامعه ایجاد کند و با توجه به مسائل زیست محیطی دیگر شاهد "محیط ایست" در غرب بندرعباس نخواهیم بود.

کد مطلب 1513488

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