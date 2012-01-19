ستاد زیست محیطی صنایع غرب بندرعباس تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از صنایع پاک و فعالان حوزه محیط زیست استان هرمزگان با تاکید بر توجه ویژه مدیران به مسائل زیست محیطی، عنوان کرد: غرب بندرعباس نیازمند توجه ویژه در مسائل زیست محیطی و سلامت کارکنان و کارگران فعال در این منطقه است.

وی ادامه داد: باید با تشکیل یک ستاد فعال متشکل از تمامی مدیران صنایع، مشکلات غرب بندرعباس با نگاه کلان به موضوعات حوزه صنایع از جمله محیط زیست بررسی و حل شود.

استاندار هرمزگان بر تقویت نگاه زیست محیطی در بین مدیران و مسئولان تاکید کرد و افزود: کاهش آلودگی و توجه به مسائل زیست محیطی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و نباید صنایع نگاه هزینه ای به مسائل زیست محیطی داشته باشند.

عزیزی داشتن نگاه سیستمی و جامع و دور شدن از نگاههای بخشی را لازمه توسعه بیان کرد و گفت: حرکت فرابخشی از الزامات توسعه پایدار است زیرا بخش عظیمی از مشکلات در نگاههای بخشی و حرکتهای جزیره ای ایجاد می شوند و این خود مانعی برای رسیده به اهداف تعیین شده است.

وی نقش محیط زیست را برای رسیدن به توسعه پایدار بی بدیل دانست و اظهار داشت: لازمه توسعه پایدار، موثر و کارآمد داشتن یک نگاه جامع و کامل است و برای رسیدن به این هدف تغییر نگاهها و رویکردها ضروری است.

استاندار هرمزگان بیان داشت: گفتن از هوای پاک در منطقه غرب بندرعباس معنی ندارد و باید این مشکلات با تبیین نظام زیست محیطی رفع شود.

عزیزی تصریح کرد: صنایع باید بدانند که تنها مسئول تولید نیستند بلکه حفظ سلامت و نگاه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی هم از جمله مسئولیتهای آنها است.

وی اضافه کرد: توجه به محیط زیست می تواند فضایی سالم و دور از آلودگی ها را در جامعه ایجاد کند و با توجه به مسائل زیست محیطی دیگر شاهد "محیط ایست" در غرب بندرعباس نخواهیم بود.