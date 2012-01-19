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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

کیخا در گفتگو با مهر:

43 درصد کشاورزان سیستان و بلوچستان در طرح "شناسنامه بهره بردار" ثبت نام کردند

43 درصد کشاورزان سیستان و بلوچستان در طرح "شناسنامه بهره بردار" ثبت نام کردند

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: 43 درصد کشاورزان استان در طرح شناسنامه بهره برداران ثبت نام کردند.

محمد کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح ملی ثبت نام بهره برداران بخش کشاورزی از شهریور ماه سالجاری همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شده و تا پایان دیماه سالجاری ادامه دارد.

وی گفت: تاکنون بیش از 73 هزار نفر بهره بردار استان در این طرح ثبت نام کرده اند.

وی تعداد بهره برداران بخش کشاورزی استان را 169 هزار نفر اعلام کرد و افزود: داشتن شناسنامه بهره بردار برای ارائه خدمات بهتر و برنامه ریزی دقیق در این بخش ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان داشت: پس از پایان این طرح تمام خدمات ارائه شده به کشاورزان از طریق داشتن شناسنامه بهره بردار امکان پذیر خواهد بود.

وی از همه بهره برداران بخش کشاورزی استان خواست در وقت باقی مانده با مراجعه به سایت شناسنامه بهره بردار به نشانی www.shenasnameh.maj.irنسبت به ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 1513489

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