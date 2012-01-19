حضور در مراسم دهه فجر باید اعتقادی و خودجوش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ اعلایی روز پنجشنبه در اولین جلسه ستاد دهه فجر شهرستان آبیک که در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: دهه فجر تجدید حیات ملت ایران است و همه وظیفه داریم پاسدار ارزشهای آن باشیم.

فرماندار آبیک افزود: هزاران انسان جان خود را نثار این انقلاب کردند و شهدا نیز همواره در تمامی مقاطع زمانی بر کارهای ما نظارت دارند لذا باید مراقب رفتار خود باشیم و از مسیر انقلاب منحرف نشویم.

وی بر تغییرات اساسی درخصوص مردمی کردن بزرگداشت این ایام تاکید کرد و یادآورشد: باید با تغییرات اساسی در برنامه ریزی ها به گونه ای حرکت کنیم تا زمینه مردمی شدن مراسم بزرگداشت این ایام در روستاها و حتی دورافتاده ترین مناطق شهرستان را فراهم کنیم تا شاهد مراسمی پر شور در همه نقاط شهرستان باشیم.

سرهنگ اسفندیاری مسئول شورای هماهنگی ایام الله دهه فجر شهرستان آبیک نیز در این جلسه گفت: امسال در 33 روستا به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی مراسم برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: کمیته های دهه فجر نیز با هدف هرچه باشکوهتر برگزار کردن بزرگداشت این ایام تشکیل شده است.